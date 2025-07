IBM et GitLab veulent mettre les mainframes en cure DevSecOps

IBM et GitLab ont annoncé conjointement la disponibilité le 20 juin d’une « nouvelle » offre self-managed devant permettre aux développeurs Mainframe « d’utiliser les mêmes outils, workflows et fonctions de collaboration que leurs pairs ». Son Nom GitLab Ultimate pour IBM Z.

Une intégration avec IDz, des runners CI certifiés pour z/OS

Selon Katie Norton, directrice de recherche DevSecOps et sécurité de la chaîne logistique logicielle chez IDC, « les équipes de développement mainframe s’appuient encore largement sur des outils hérités qui contribuent à freiner les livraisons et qui compliquent l’acquisition de nouveaux talents ».

De fait, la majorité de la centaine d’offres postée sur Indeed en France concerne le recrutement de développeurs senior ou « junior », ayant acquis des compétences dans d’autres frameworks comme .NET afin de moderniser des applications mainframe.

Pour autant, l’un des premiers apports de GitLab Ultimate pour IBM Z n’est pas l’expérience développeur. La solution permet avant tout d’exécuter des runners nativement sur z/OS. En clair, il s’agit d’exécuter des pipelines CI/CD directement sur le mainframe. Contrairement aux runners macOS qui demandent généralement de désosser des iMac mini pour en faire des serveurs, GitLab et IBM peuvent s’appuyer sur les machines déployées chez leurs clients communs. À voir si les puces des machines Z sont adaptées à ce type de charge de travail.

Plus précisément, GitLab a certifié des runners pour les versions 2.5 et 3.1 de Z/OS que les clients peuvent déployés eux-mêmes.

Les deux partenaires veulent également remplacer les outils vieillissant par une distribution commerciale de Git, un seul outil de gestion de version de code, censé abaisser le coût total de possessions.

La plateforme de GitLab s’intègre avec IBM Developer for z/OS Enterprise Edition (IDzEE), une suite d’outils basée sur VS Code, des fonctionnalités de débogage d’applications z/OS, de tests, et d’analyse de dépendances. Pour l’occasion, IDzEE bénéficie d’un outil de scans statiques de vulnérabilités (zScan).

Plus particulièrement, les développeurs mainframe peuvent modifier le code COBOL, Java (entre autres) des applications associées, et le cloner depuis l’IDE dans GitLab. À travers l’interface de GitLab, il est possible de gérer les merge requests (équivalent des pull requests chez GitLab), l’exécution des runners CI sous z/OS, etc., tandis que les charges de travail sont déployées sur le mainframe à l’aide des outils IBM.

Gitlab Ultimate peut également être intégré à Cloud Paks, Watson AIOps et IBM Power.