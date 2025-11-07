Cyberhebdo du 7 novembre 2025 : l’Allemagne encore fortement touchée

Bienvenue dans ce nouveau numéro du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, notre veille a recensé huit incidents majeurs rapportés dans la presse internationale, touchant des organisations et institutions de six pays : Taïwan (TWN), Pays-Bas (NLD), Allemagne (DEU), Suisse (CHE), États-Unis (USA) et Australie (AUS).

Fait marquant de cette édition : l’Allemagne (DEU) se distingue comme le pays le plus ciblé, avec trois attaques recensées sur son territoire. Cette concentration d’incidents met en lumière la pression croissante qui s’exerce sur les infrastructures et entreprises allemandes, dans un contexte de menace cyber toujours plus intense.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

30/10/2025 – Haileybury College (AUS)

Haileybury College a été victime d’une attaque cybernétique en octobre, avec un accès limité à son réseau. L’école a contenu la violation une fois l’intrusion découverte et a isolé les systèmes touchés. L’école prend la sécurité du réseau très au sérieux et la sécurité des étudiants et du personnel est sa priorité absolue. (source)

02/11/2025 – Ruag LLC (CHE)

La société Ruag LLC, filiale américaine de Ruag, un groupe d’armement suisse, a été victime d’une attaque de ransomware. Cependant l’incident est isolé et n’affecte pas les systèmes ou les données en Suisse. L’attaque a été attribuée à un groupe international agissant à l’échelle mondiale. Les mesures de sécurité appropriées ont été prises pour faire face à l’incident. (source)

03/11/2025 – Comté de Dillon (USA)

Le comté de Dillon en Caroline du Sud a détecté une perturbation de son réseau le 3 novembre et enquête sur une possible faille de sécurité avec des spécialistes forensiques tiers et les forces de l’ordre. Les responsables n’ont pas précisé quels systèmes ont été affectés. Le comté travaille avec des spécialistes externes et les forces de l’ordre pour déterminer l’ampleur de la perturbation. (source)

03/11/2025 - Kingcan Holdings Limited (TWN)

La filiale de Fujian Fuzhen Metal Packaging Co., Ltd., (fabricant d’emballages métalliques) a été victime d’une cyberattaque, mais grâce à l’activation rapide des mécanismes de défense, il n’y a pas eu de fuite de données personnelles ou d’informations confidentielles, et l’impact sur les opérations de l’entreprise est minime. Une cyberattaque contre Kingcan a été revendiquée par Radar le jour même. (source)

04/11/2025 – Grande paroisse Saint-Luc de Düren (DEU)

La grande paroisse Saint-Luc de Düren, en Allemagne, a été victime d’une attaque de hackers, les systèmes informatiques ont été visés dans la nuit du 3 novembre. La paroisse comprend notamment la communauté de St Anna et l’église Annakirche. (source)

05/11/2025 – Centre médical du Haut-Palatinat nord (DEU)

Le centre médical du Haut-Palatinat nord a subi une attaque informatique, ce qui a conduit à la fermeture temporaire de deux de ses sites à Tirschenreuth et Kemnath. Les cliniques ne sont pas affectées et le site de Weiden continue de fonctionner. Les systèmes ont été déconnectés en raison de la découverte d’un logiciel malveillant. (source)

06/11/2025 – Ludwigshafen (DEU)

Le réseau de la ville de Ludwigshafen a été victime d’une attaque de pirates, ce qui a entraîné une panne généralisée. Les détails de l’incident ne sont pas encore connus, mais il s’agit potentiellement du deuxième cas d’attaque de ce type dans la région, après celle qui a touché l’administration du district il y a trois ans. Une conférence de presse est prévue pour fournir plus d’informations. (source)

06/11/2025 – RTV Noord (NLD)

Le radiodiffuseur public RTV Noord a été victime d’une attaque de pirates, ce qui a des conséquences importantes pour les émissions et les publications sur toutes les plateformes. Les employés travaillent dur pour trouver une solution. Les pirates ont laissé un message dans les systèmes de RTV Noord, mais son contenu n’a pas été divulgué. (via eCrime.ch) (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.