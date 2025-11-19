Le risque Cyber lié aux fournisseurs préoccupe près de 82 % des entreprises jugent

C’est un progrès extrêmement significatif : 60 % des entreprises demandent désormais à leur service juridique d’intégrer le risque cyber lié aux fournisseurs. C’est 11 % de mieux par rapport à 2024 ! En parallèle, 80 % d’entre elles s’affirment prêtes à mutualiser les évaluations des fournisseurs.

Cette montée en maturité rapide de la perception du risque fournisseur fait certainement suite à une forte médiatisation de ce risque ainsi qu’aux nombreuses conférences animées sur ce thème ces derniers mois. Elle précède aussi l’adoption de la loi de transposition de NIS 2 qui se fait toujours attendre, mais dont les discussions ont clairement posé les enjeux : si les grandes entreprises sont aujourd’hui largement équipées en solutions de cybersécurité et peuvent être considérées comme matures quant à la gestion du risque cyber, c’est loin d’être le cas de leurs fournisseurs et cela constitue une vraie vulnérabilité pour elles.

La réglementation fait bouger les mentalités L’étude TPRM (Third Party Risk Management) 2025 a été menée auprès de 170 entreprises françaises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Les chiffres le montrent clairement : ce risque est aujourd’hui connu de tous ; 81,8 % l’estiment même comme important ou très important, contre 80 % en 2024. Le rôle de la règlementation est évidemment capital dans cette prise de conscience. Dora est cité par 32 % des personnes interrogées, l’AI Act par 36 % et NIS 2 par 63 %. Ces cadres sont en train de faire bouger le marché. Le levier que la réglementation fonctionne à merveille, même si le législatif français reste en panne. La gouvernance du risque fournisseurs est désormais centralisée dans 60 % des entreprises ; 32 % choisissent une approche hybride tandis que 12 % préfèrent une approche complètement décentralisée. Le RSSI est bien évidemment à la manœuvre pour gérer ce risque : c’est le cas dans 87 % des entreprises, bien avant la direction des achats et la direction juridique (60 %), ou les RSSI métiers (44 %). Il est à noter que les gestionnaires des risques et les responsables conformité se sont encore assez peu emparés de cette problématique cyber puisqu’ils ne sont que 30 % à être impliqués… Mais un suivi de cet indicateur n’est fourni aux directions générales et aux comités exécutifs que dans 54 % des cas. Les auteurs de l’étude estiment ce risque fournisseur comme sous-évalué dans son suivi opérationnel. Si les grands comptes ont l’habitude de lancer des missions d’audit cyber chez leurs fournisseurs les plus critiques, 55 % des grands comptes évaluent plus de 50 fournisseurs par an. Les coûts sont bien évidemment rédhibitoires lorsqu’il s’agit de généraliser ce type de pratiques. La priorisation des audits est la règle et 68 % des entreprises ont mis en place une classification des risques, soit 8 % de mieux en un an. Cette classification est menée en fonction de la criticité du fournisseur, du niveau d’intégration du système d’information avec lui et de son accès aux données personnelles ou stratégiques.