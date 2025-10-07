Cyberéco 225 : la menace n’est plus seulement cyber

Cyberéco est un événement plutôt unique en France puisqu’il se place à la frontière un peu incertaine, pour reprendre les propos de Joffrey Célestin-Urbain, le Président du Campus Cyber, entre la cybersécurité informatique et le monde de la sécurité économique.

Lancé en 2022 au Campus Numérique de Paris La Défense, l’événement monte en puissance et d’impose comme le rendez-vous annuel de la communauté, mais quelle communauté au juste ? « Cyberéco est le rendez-vous incontournable et de référence pour la communauté et quand je dis communauté, j'emploie volontairement un terme indéfini, dans lequel tout le monde peut se reconnaître. En réalité, c'est aussi cette indéfinition qui fait la force d'un développement comme Cyberéco. Car c'est en réunissant des communautés d'univers différents, en les faisant dialoguer entre elles, en créant en quelque sorte une intersection, que nous finissons par en faire émerger une nouvelle communauté. Avec l'idée que ce ne soit pas juste une communauté d'un jour, mais que ce soit une communauté durable », estime Joffrey Célestin-Urbain.

De fait, la manifestation se distingue de nombreux shows cyber par de nombreux ateliers. Pas de simples présentations de fournisseurs vantant les qualités de leurs solutions, mais des ateliers réellement tournés vers les chefs d’entreprise ou les responsables informatiques à la recherche de solutions pour former leur personnel, trouver des financements, ou encore gérer une crise de cybersécurité.

Vers une prise de conscience de l’Europe sur sa souveraineté numérique ? Joffrey Célestin-Urbain a souligné le début d’internationalisation de l’événement, avec la présence de représentants de l’Estonie et de l’Ukraine. Il a aussi expliqué le changement d’attitude de certains de nos alliés européens vis-à-vis de la souveraineté. La position de la France s’oppose à celle des Pays-Bas, de l’Allemagne, dans le cadre des certifications EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services), mais le vent pourrait tourner : « je reviens d'un déplacement de 36 heures aux Pays-Bas, avec l'Allemagne et le Premier ministre néerlandais, avec qui j'ai pu échanger […] Les Néerlandais, les Allemands, qui se refusaient à parler de souveraineté, en parlent désormais ouvertement. Le combat de la rhétorique a été gagné, maintenant c'est le combat des actes qu'il faut arriver à mener et à remporter », juge Joffrey Célestin-Urbain. L’actualité récente donne raison à la France quant à la définition de la souveraineté, reste à voir si les discussions sur EUCS progressent enfin. Surtout, le président du Campus Cyber a conclu son intervention sur l’écosystème Cyber qui s’ouvre de plus en plus vers des champs adjacents à la cybersécurité stricto sensu, mais de plus en plus imbriqués comme la manipulation de l’information et les attaques économiques. Antoine Tesnière est directeur général de PariSanté Campus, une structure dédiée au secteur de la santé assez cousine avec le Campus Cyber : « il y a des intersections évidentes car la cybersécurité revêt une importance vitale pour toutes les structures de santé, que ce soit pour de jeunes entreprises hébergées par PariSanté Campus, les PME et ETI et les grands groupes, mais aussi les acteurs publics qui font la caractéristique du domaine de la santé. Les hôpitaux ont appris parfois dans la douleur que les attaques sont une réalité ».