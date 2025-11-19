Workday investit l’Europe

Barcelone – Workday veut passer à la vitesse supérieure en Europe. À l’occasion de son événement Rising EMEA (le 10e) qui se tient cette semaine à Barcelone, l’éditeur américain spécialiste du HCM et du Core Finance a présenté plusieurs projets pour « redéfinir l’ERP à l’ère de l’IA », selon les mots de sa présidente pour la région, Angelique de Vries-Schipperijn (en photo ci-dessus), devant 6 000 personnes.

Le « nouveau Workday » à la sauce IA Avec plus de 4 200 employés en EMEA, et 2 300 entreprises clientes, il semble loin le temps où quelques centaines de personnes tout au plus se retrouvaient à Londres autour de ce qui n’était, alors, « qu’une » solution RH. Depuis, Workday a grossi, dans le monde et en Europe, avec des marchés comme la France qui sont devenus prioritaires. Or, pour approfondir encore son empreinte, l’éditeur n’a pas le choix. Il lui faut localiser encore plus, s’adapter aux réglementations, et cibler encore plus large. Toutes les annonces s’inscrivent dans ce triptyque, avec, évidemment, l’IA générative en toile de fond (l’IA qui doit « redéfinir le travail et faire le nouveau “Workday” », lance le CEO Carl Eschenbach, en s’inscrivant dans un mouvement au long cours pour l’éditeur).

Workday vise les ETI et change l’UI avec l’IA Première annonce, le lancement de Workday GO, une plateforme « unifiée » qui cible les ETI pour gérer les ressources humaines, la paie et les opérations financières à l’échelle mondiale. « Quelle que soit la taille de votre entreprise, nous voulons vous servir », assure Carl Eschenbach. Deuxième annonce, un outil sur la transparence salariale, Pay Transparency Analyzer, a été développé avec le partenaire Kainos (d’origine britannique). Cet outil était attendu puisqu’il permettra de se conformer à la directive européenne et d’améliorer l’impartialité des pratiques d’équité salariale (notamment hommes-femmes). Mais Workday regarde aussi l’Europe sous l’angle des talents et des ressources, avec par exemple le rachat d’une start-up suédoise Sana, dont le co-fondateur, qui s’est exprimé sur scène, considère que « l’IA est la nouvelle UI ». Un précepte qui sera appliqué dès 2026 aux applications de son nouveau propriétaire.

Hébergement souverain et infrastructure renforcée Pour répondre à la demande croissante des entreprises européennes et aux exigences réglementaires, Workday annonce également la mise en service de son EU Sovereign Cloud. Angelique de Vries-Schipperijn au Workday Rising EMEA 2025 Cette offre permettra de faire fonctionner les applications de Workday dans un cloud localisé entièrement au sein de l’Union européenne, avec un « contrôle complet » sur les données, et des intervenants entièrement européens également. Le partenaire hébergeur est AWS. Une offre, qui, pour la France, n’aura de souverain que le nom, puisqu’elle sera tout de même soumise à un droit extraterritorial étrange, mais qui correspond bien aux attentes d’autres pays européens. L’éditeur renforce également sa collaboration avec Google, via une disponibilité de ses solutions sur la Google Cloud Marketplace dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie ou encore la Suède.