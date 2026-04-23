Les risques de l'IA agentique autonome vus par l'Anssi

La transition des assistants de la simple synthèse vers l'exécution de tâches critiques modifie la donne de sécurité. Depuis le début de l'année 2026, des solutions comme OpenClaw ou Claude Cowork sont déployées pour exécuter des commandes, lire des fichiers ou gérer l'agenda via des applications variées. Cette évolution transforme la sécurité du poste de travail en un point de sortie vulnérable.

L'aggravation des vecteurs d'attaque La convergence entre les vulnérabilités intrinsèques des modèles de langage et l'exécution de greffons avec privilèges élevés crée un risque systémique. Car ces agents chargent dynamiquement du code exécuté avec les mêmes droits que l'application hôte. Dès lors, sans politique de durcissement stricte, le contrôle de sécurité devient quasi impossible. L'impact sur la gouvernance est majeur, favorisant une prolifération d'outils non sécurisés et rendant la traçabilité difficile. Le risque de Shadow IT s'accroît avec l'usage décentralisé d'agents IA, exposant les données sensibles, y compris les secrets d'authentification, à des exfiltrations vers des ressources externes non maîtrisées. Le CERT-FR affirme que « les produits d'automatisation de tâches bureautiques par IA agentique n'étant pas encore éprouvés [...] ils ne doivent en aucun cas être déployés en environnements de production ». Cette absence de validation compromet l'intégrité et la disponibilité des applications métier.