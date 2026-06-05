Payouts King : l’héritage de BlackBasta

Le groupe Payouts King est apparu en avril 2025, dans la foulée de la disparition de Black Basta. Cette dissolution, accompagnée de la fuite de discussions internes exposant les rouages du groupe, n’a pas interrompu les activités des acteurs impliqués.

Les anciens affiliés et courtiers d’accès initiaux (IAB) ont réorienté leurs opérations vers de nouvelles familles, telles que Cactus voire ThreeAM et Payouts King. Ces groupes réutilisent des infrastructures et des méthodes opérationnelles communes. Selon les chercheurs de Zscaler, « l’émergence de Payouts King, propulsée par d’anciens affiliés de BlackBasta, souligne la nature persistante et adaptative de l’écosystème des ransomwares ».

Vecteurs d’accès et établissement de la persistance La méthodologie d’intrusion repose sur une combinaison de « spam bombing », de phishing et de vishing. Les attaquants envoient des courriels indésirables en masse puis usurpent l’identité du personnel informatique de l’organisation cible. Les victimes sont incitées à rejoindre un appel Microsoft Teams et à utiliser l’outil Quick Assist, permettant aux attaquants de déployer un malware et d’établir un point d’ancrage sur le réseau. Pour assurer la persistance, Payouts King crée des tâches planifiées nommées exécutées sous le compte SYSTEM. Payouts King emploie en outre des méthodes sophistiquées pour contourner les solutions EDR et antivirus.