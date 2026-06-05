En ouverture de l’événement Ready for IT !, le général Touak a souligné les enjeux de cybersécurité. Celui qui a succédé au général Christophe Husson à la tête du ComCyber-MI a rappelé qu’en 2025, 453 200 faits d’atteintes numériques, de criminalités numériques avaient été enregistrés en France : « le chiffre en lui-même n’est pas très important. Il faut retenir qu’il s’agit de 87 % d’augmentation en 5 ans, ce qui veut dire que cette criminalité numérique progresse et les infractions avec ».

Il ajoute que les menaces restent à peu près inchangées, avec 53 % d’attaques par déni de service, les DDoS, des vols de données d’entreprise en croissance, pour atteindre 30 % du total, 16 % d’attaques par rançongiciel, un chiffre stable. « Pour les entreprises, les infractions que l’on constate le plus fréquemment sont les ventes d’accès à vos systèmes et des fuites de données. Il y a bien évidemment le risque de rançongiciel qui est, pour moi, le plus critique pour vous, parce qu’il affecte le plus vos systèmes d’information et votre activité ». Les grandes et moyennes entreprises sont les plus touchées, mais les TPE et PME représentent 16 % des plaintes.

L’IA rend les scénarios d’attaque plus performants Le chef du ComCyber-MI note l’émergence de l’intelligence artificielle dans les attaques cyber, mais il estime que si celle-ci ne génère pas spécifiquement une nouvelle délinquance, elle vient faciliter, professionnaliser le secteur et elle rend des scénarios d’attaque et d’escroquerie de plus en plus performants. « La cybercriminalité devient un modèle économique et, dans le cas des crypto-rapts, la violence s’agrège avec le côté cyber. Il y a eu 25 affaires de ce type en 2025 et nous avons déjà dépassé ce chiffre lors des 5 premiers mois de 2026… », énonce-t-il. Pour le ComCyber-MI, la plus grande menace est constituée par ce mariage d’opportunité entre les hackers d’un côté et la criminalité organisée classique de l’autre : « les fuites de données permettent aux criminels de mieux cibler leurs victimes. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Il faut être vigilant, sans tomber dans une psychose à chaque nouvelle fuite de données ». Un autre risque abordé par le général Touak reste assez peu évoqué dans les études : il s’agit de la corruption, la compromission active ou passive de certains employés. « Il faut comprendre que les gens peuvent être compromis, soit pour de l’argent, soit par la menace », explique-t-il. Et d’ajouter que les entreprises prestataires de grandes entreprises, ou des sites sensibles comme les ministères constituent une cible de choix pour les hacktivistes : il révèle que 70 % de l’activité des hacktivistes en France est menée par des proxys russes…