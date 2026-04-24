GPT-5.5 : les promesses d’OpenAI contredites par les premiers retours

Après avoir limité l’accès privé à près de 200 partenaires, OpenAI a annoncé la disponibilité générale de GPT-5.5 dans ChatGPT et Codex.

Entraîné et inféré à l’aide des systèmes NVIDIA GB300 et GB200 NVL72, il est accessible sous l’appellation GPT-5.5 Thinking dans les abonnements Plus, Pro, Business et Enteprise de ChatGPT et Codex. La variante Pro de GPT-5.5 est réservée aux souscriptions Pro, Business et Enterprise.

La disponibilité de l’API suivra prochainement. Le modèle doté d’une fenêtre de contexte maximale d’un million de tokens (922 000 exactement) est livré avec une limite à 400 000 tokens dans l’IDE agentique Codex.

OpenAI présente GPT-5.5 comme une mise à jour incrémentale « importante ». Outre des garde-fous renforcés, la société dirigée par Sam Altman reprend la main face à Anthropic dans les classements de LLM. Ouf.

Selon Artificial Analysis, le LLM multimodal dépasse de trois points son concurrent Opus 4.7 quand il est confronté à son intelligence Index. Il en prend la tête avec 60 points sur 100, devant Claude Opus 4.7 Max, Gemini 3.1 Pro Preview et GPT-5.4 xhigh. Ces trois-là affichent le même score moyen : 57 sur 100.

OpenAI affirme avoir fait en sorte de réduire la quantité de tokens nécessaire pour accomplir la même tâche tout en conservant une vitesse proche de GPT-5.4. Artificial analysis n’a pas testé la rapidité du modèle.

La moyenne de tokens consommés pour accomplir les tâches de l’index atteint 75 millions, au lieu de 120 millions pour GPT-5.4. OpenAI ne bat donc pas Google et ses 58 millions de tokens de moyenne avec Gemini 3.1 Pro. Concernant l’exercice GDPval AA, quand Opus 4.7 Max a besoin de 340 millions de tokens, GPT-5.5 xhigh le passe en 190 millions.

Un modèle moins consommateur qui double de prix Toutefois, les usagers ne profiteront pas pleinement de cette réduction. OpenAI a tout simplement doublé le prix de GPT-5.5 par rapport à GPT-5.4. Il faut débourser 5 dollars pour 1 million de tokens en entrée, puis 30 dollars en sortie pour le même volume. Ainsi, quand Artificial Analysis observe une baisse de 40 % du volume de tokens généré pour accomplir ses tests, il en résulte une hausse effective d’environ 20 % du prix du jeu d’évaluation. Dans un même temps, les améliorations de GPT-5.5 permettraient d’avoir des résultats équivalents à Opus 4.7 en effort Max… en enclenchant le curseur d’effort moyen. L’exercice coûterait surtout le quart du prix : 1200 dollars avec GPT-5.5 contre 4800 dollars avec Opus 4.7 Max. Gemini 3 Pro Preview obtiennent toutefois un score similaire sur l’index en ne coûtant « que » 900 dollars. Bien que très puissant sur le papier, Opus 4.7 semble surtout un camouflet pour Anthropic, du fait de cette consommation de tokens. Le cabinet ne précise pas le coût du même parangonnage avec la variante Pro de GPT-5.5 : le million de tokens en entrée revient à 30 dollars, tandis que le même volume est chiffré à 180 dollars en sortie. Au-delà d’une hausse de coût pour compenser la baisse de volume de tokens généré et éponger les dépenses liées à l’entraînement, OpenAI vante les capacités du modèle. Non seulement la société poursuit ses efforts sur les tâches liées aux sciences dures, mais prendrait une direction opposée d’Anthropic. Quand Opus 4.7 a besoin d’instructions précises, OpenAI dit faire le pari que son modèle peut s’en sortir avec des prompts désordonnés ou manquant de contextes. GPT-5.5 aurait été entraîné à mieux comprendre l’intention de l’utilisateur.