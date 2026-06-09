Aux USA, les datacenters tirent le marché de l’immobilier professionnel

Les datacenters sont désormais le segment le plus important du secteur de la construction de bureaux privés aux États-Unis, selon les données récemment publiées par le Bureau du recensement américain. Elles indiquent que les dépenses consacrées aux projets de data centers atteignent désormais 50,7 milliards de dollars par an. Ce chiffre a dépassé celui de la construction de bureaux en général, évalué à présent à 43,8 milliards de dollars par an aux USA.

Selon l’étude, les dépenses de construction de datacenters ont augmenté de 27 % entre avril 2025, date de la précédente évaluation annuelle, et aujourd’hui. La construction de bureaux n’a, dans le même temps, augmenté que de 11,7 %.

Le marché immobilier porté par l’IA, pas par les télétravailleurs Pour les analystes ces chiffres américains reflètent d’abord le croisement de deux conjonctures : à la fois la forte hausse des investissements liés à l’IA aux USA et la persistance du télétravail qui freine le marché des bureaux traditionnels. Mais un autre élément est à prendre en compte dans la dynamique de construction des data centers : la plus grande facilité de trouver des financements. « Contrairement à de nombreux projets immobiliers commerciaux, le développement des datacenters est moins exposé aux coûts d’emprunt, car une grande partie des investissements provient de géants du secteur privé, qui disposent d’importantes réserves de trésorerie et cherchent désespérément à s’imposer comme leaders mondiaux dans le domaine de l’IA », estime Anirban Basu, le directeur économique de l’association sectorielle américaine Associated Builders and Contractors (ABC). De plus, l’analyste Gordon Dolven, du cabinet d’études CBRE, constate que les indicateurs de la demande pour des datacenters restent solides : « en 2020, environ 50 % des data centers en construction aux USA étaient déjà pré-loués par des entreprises désireuses d’y trouver de l’espace pour héberger leurs serveurs. Aujourd’hui, ce taux de réservation par avance s’élève à 80 % », dit-il. « Non seulement nous assistons à un niveau de construction record, mais nous observons également des signaux de demande incroyablement robustes émanant du marché », ajoute-t-il.

Les datacenters, 4e marché de la construction immobilière aux USA Pour autant, il faut relativiser la performance des projets immobiliers consacrés aux datacenters. Aux USA, trois autres secteurs réunissent des investissements plus importants : la construction d’usines avec 184,5 mds $ par an, la construction de centrales d’énergie avec 116 mds $ par an et même la construction de bâtiments de santé (centres hospitaliers et autres) avec 53,7 mds $ par an. « Mais il est tout à fait plausible que les investissements liés à l’IA augmentent encore l’année prochaine, ce qui stimulera davantage l’activité d’entrepreneurs en électricité disposant de personnel capable de réaliser des installations de précision, ainsi que d’entrepreneurs spécialisés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation », prédit Anirban Basu.