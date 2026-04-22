Copilot : GitHub restreint l’accès aux abonnés individuels

Les nouvelles souscriptions à GitHub Copilot pro (10 dollars par mois), pro Plus (39 dollars par mois) et à la formule étudiante sont désormais en pause. Les abonnés existants voient leur limite d’usage abaissé. Les utilisateurs de l’abonnement Enterprise ne semblent pas concernés, tandis que les abonnés Business sont légèrement affectés.

Le groupe ne précise pas le nombre de clients concernés sur les 4,7 millions d’abonnés payants.

GitHub explique avoir mis en place deux types de quotas. L’un régit le nombre de sessions, afin d’éviter que les usages concurrents ne surchargent les systèmes de l’éditeur au moment des pics. L’autre est un quota hebdomadaire. Il correspond à un volume de tokens consommable en sept jours. « Ces deux limites dépendent de deux facteurs distincts : la consommation de tokens et le multiplicateur du modèle ».

GitHub Copilot : un modèle tarifaire encore complexe En effet, le spécialiste de la gestion de versions de code applique des multiplicateurs tarifaires par LLM. Alors que GPT-5.4 a un multiplicateur de base 1, Claude Opus 4.7 est affublé d’un multiplicateur de 7,5 jusqu’au 30 avril. En clair, GPT-5.4 est bien moins cher à utiliser qu’Opus 4.7. De manière plus générale, les modèles OpenAI sont moins coûteux que ceux d’Anthropic depuis GitHub Copilot. Pour autant, les prix pratiqués par les deux fournisseurs sont proches. Ces multiplicateurs définissent également les requêtes premium : celles consacrées aux tâches les plus longues à exécuter. L’abonnement Pro inclut 300 requêtes premium par mois, tandis que l’abonnement pro+ en dispose de cinq fois plus, soit 1500. Ces quotas viennent d’être changés. Certains abonnés Pro expliquent qu’ils disposaient auparavant de 500 requêtes premium, et non 300. GitHub Copilot Business – le forfait pour les PME et les startups – partage cette nouvelle limite. GitHub se garde le droit de modifier ces limites en fonction de ses capacités d’infrastructure et financière. En outre, Copilot Pro+ ne disposera prochainement plus d’accès à Opus 4.5 et Opus 4.6. Si les usagers veulent utiliser le modèle le plus performant des gammes de LLM d’Anthropic, ils devront se contenter d’Opus 4.7. Toutefois, les quotas imposés par GitHub risquent rapidement de rendre inaccessible ce LLM aux usagers individuels. Ils sont déjà absents du forfait gratuit. L’éditeur signalera toutefois les utilisateurs lorsqu’ils atteindront les limites d’usage. Dans certains cas, ils seront prévenus à 75 %.