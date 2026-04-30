Extraction de données de l’ANTS : un adolescent de 15 ans interpellé

C’est dans un communiqué de presse que Laure Beccuau, procureure de la République, vient d’annoncer qu’un mineur âgé de 15 ans a été placé en garde à vue le 25 avril, soupçonné d’avoir contribué à la fuite de données de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS, ou France Titres).

Celui-ci est soupçonné de se cacher derrière le pseudonyme breach3d qui a récemment assuré être en position de vendre entre 12 et 18 millions de lignes de données tirées des systèmes de l’Agence. Le 21 avril, cette dernière avait confirmé l’authenticité des données et fait état d’activités inhabituelles dans ses systèmes le 13 avril.

La section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a été informée le 16 avril 2026 et a « immédiatement ouvert une enquête des chefs d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, ainsi que d’extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État ». Des délits, rappelle la procureure, punis de jusqu’à 7 ans de réclusion et 300 000 euros d’amende.

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire hier, 29 avril. L’individu interpellé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Breach3d ne semble pas être un inconnu dans l’écosystème cybercriminel francophone. HasanBroker a ainsi réagi à l’annonce en assurant qu’il comptait parmi ses proches loyaux. Pour lui, la violation de données est « d’autant plus embarrassante qu’il y a deux mois, il ne savait pas ce qu’est une injection SQL ». Et de revendiquer l’avoir formé « à la petite cuillère ».

Cette proximité renvoie au chapitre francophone des ShinyHunters avec Pryx, Kizaru ou encore Kuroi. Pryx est un ancien du groupe Hellcat, qui a été démasqué en mars 2025. Il assurait, en fin d’année dernière, avoir attaqué, avec Devman, un centre de télécommunications au Caire. Cette attaque remonte à juillet dernier. Le Centre en question a été confronté à un incendie meurtrier alors que les deux assaillants pirataient son système d’information.