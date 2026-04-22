Arrestation de HexDex, pirate français spécialiste du vol de bases de données

C'est par un message publié en son nom sur l'un des forums où il était actif que les forces de l'ordre ont annoncé son arrestation : le profil « HexDex » a été saisi le 20 avril, et son détenteur interpelé.

L'individu qu'il cachait est présenté comme un homme né en août 2004. Il se trouvait en Vendée lors de son arrestation. De sources convergentes, il s'apprêtait à publier un important nouveau jeu de données volées à ce moment-là.

Au cours des derniers mois, HexDex a revendiqué de nombreux vols de données, dont celles d'une multitude de fédération sportives françaises, mais aussi l'extraction de données du système d'information sur les armes (SIA) ou encore Force Ouvrière et Synlab, pour ne citer que quelques exemples de son long palmarès. Au total, ce profil est relié à une centaine de signalements de piratages depuis la mi-décembre. Certains de ces vols de données sont susceptibles d'avoir eu des répercutions bien concrètes, dans le monde physique, pour certaines personne dont les données personnelles ont été exposés.

Sur LinkedIn, Johanna Brousse, vice-procureur, chef de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, le souligne : « même une "petite" cible peut entraîner des millions de victimes » et surtout, « une fuite de données ne s'arrête jamais au vol ; elle se propage vers d'autres formes de criminalité ».

Selon les autorités françaises, l'individu interpelé à reconnu l'utilisation de ce pseudonyme et se trouve en garde à vue. Son matériel informatique a été saisi en vue de son exploitation dans le cadre de l'enquête.

Cette interpellation n'est pas la première ces derniers mois, dans l'écosystème cybercriminel francophone. Elle aura peut-être au moins le mérite de faire prendre conscience au plus grand nombre d'une réalité souvent occultée par l'imagerie populaire du pirate russophone. Car d'autres acteurs francophones, sinon Français, sont toujours bien actifs.

L'un d'eux, « Angel Batista » n'a d'ailleurs pas manqué d'adresser un pied de nez aux autorités françaises, en faisant semblant d'avoir eu son compte saisi à la même occasion. Et de remettre en vente au passage des données antérieurement volées à un sous-traitant d'EDF.