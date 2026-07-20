Couche sémantique : Snowflake confie Open Semantic Interchange (OSI) à la fondation Apache

C’est en septembre 2025, que Snowflake a annoncé cette spécification open source (licence Apache 2.0) visant à rendre interopérable les modèles sémantiques. Ceux-là animent les tableaux de bord au sein des plateformes analytiques et BI. L’objectif du projet est de rendre accessibles aux agents IA les couches sémantiques ainsi que les ontologies afin d’enrichir leur contexte dans des flux de travail d’entreprise. Pour rappel, ces deux éléments contiennent généralement des métadonnées décrivant les logiques et les définitions métiers sous-jacents à des tâches d’analyse ou de prédiction. La première version de la spécification a été diffusée en janvier dernier.

Une couche sémantique pour les agents IA et les plateformes analytiques Il y a moins de deux semaines, Open Semantic Interchange a été incubé au sein de l’Apache Software Foundation sous le nom d’Apache Ossie. C’est la phase pendant laquelle il restera en observation avant son acceptation en tant que projet à part entière porté par la Fondation. Dans la pure tradition de l’open source, les contributeurs principaux ont choisi une mascotte : un kangourou. La nouvelle appellation ressemble à « Aussie », un terme familier pour désigner un habitant d’Australie. Malgré le changement de nom, elle reste inchangée, tout comme le format YAML utilisée pour définir les métriques, les dimensions et les relations entre les données. « Cela permet à n’importe quel outil – qu’il s’agisse de plateformes de BI, de moteurs de requêtes ou d’agents d’IA – d’utiliser et de générer des définitions sémantiques sans perte de sens [entre les outils] ». Car le véritable objectif du projet est bien de permettre aux entreprises de définir leur contexte métier –, les définitions métiers, les indicateurs clés de performance, les métriques, etc. – une seule fois avant de les propager au sein de leur CRM, de leurs outils BI et de leurs entrepôts de données. Snowflake et Databricks n’ont pas caché leur volonté de désintermédier cette couche afin de la rapprocher des données et de leur plateforme d’hébergement. Tableau, chez Salesforce, défend l’intérêt d’une couche sémantique indépendante des systèmes sous-jacents.