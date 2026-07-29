Cyberattaque : et si l'eau arrêtait de couler ?

Tout commence ce 27 juillet : la village de Braham, au Minnesota, indique que l'usine locale de traitement de l'eau est déconnectée, « pour une raison inconnue ». Quelques heures plus tard, le verdict tombe : il s'agit du fruit d'une « cyberattaque malveillante [sic] sur les systèmes informatiques, par des acteurs inconnus ».

Mais cela ne s'arrête pas à Braham. Plus tard, le même jour, les villes de South St. Paul, Plymouth, et Maple Plain, feront des déclarations comparables.

Au total, 30 communautés de l'État du Minnesota ont été concernées. Pas parce qu'elles dépendent de Braham ; parce que toutes leurs usines de traitement de l'eau ont été frappées. Selon les services informatiques de l'État, cela ne fait aucun doute : il s'agit d'une « cyberattaque coordonnée ayant visé les systèmes opérationnels (OT) » des localités affectées.

L'enquête est en cours, exigeant une collaboration continue entre les partenaires fédéraux, étatiques, locaux, tribaux et du secteur privé. Le Département de la santé du Minnesota a confirmé qu'il n'y avait pas de demande active des villes pour que les résidents modifient leur consommation d'eau potable : celle-ci est toujours propre à la consommation.