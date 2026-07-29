SBS mise sur une architecture intermédiaire pour intégrer l’IA agentique à la banque

À la mi-juillet, SBS (ex Sopra Banking Software), éditeur français spécialisé dans les logiciels bancaires et financiers, a annoncé l’intégration progressive de l’IA dans ses solutions.

Pas question toutefois de mettre en danger les systèmes « cœur » de ses 1500 clients. « La majorité de nos solutions servent au traitement des paiements et des flux financiers. Elles font “tourner les banques” si je simplifie à outrance », déclare Xavier Rebeuf, directeur du chapitre R&D chez 74Software, une entité crée après la cession de Sopra Banking Software à Axway. « Vous voulez là un comportement absolument déterministe. Hors de question d’y mettre des modèles d’IA qui donnent une vision approximative de la tenue de compte ou qui orchestrent des virements au montant erroné ».

Isoler les agents IA du système bancaire central Il faut ajouter à cela des enjeux réglementaires et de performances : multiplier les appels d’agents IA sur des systèmes transactionnels pose un risque de continuité de service. Les processus « core banking », de paiements, de prêts doivent rester derrière les murs d’une « forteresse », illustre Xavier Rebeuf. En revanche, il semble tout à fait utile d’exposer les données et les éléments de contexte qui les entourent aux agents IA, aux plateformes analytiques, d’engagement client ou pour propulser des assistants IA. SBS AI correspond à cette couche d’exposition qui se concentre uniquement sur les données métiers. Cette plateforme s’appuie sur un mécanisme de réplication des données dans des buckets S3. Cela implique « quelques minutes de décalage », comme la plupart des systèmes axés sur l’analytique. Les tables sont enregistrées au format Apache Iceberg, avec le catalogue de métadonnées associé. SBS fournit ensuite des produits de données, qui incluent les droits d’accès et les définitions de données.

D’abord des produits de données et une couche sémantique « Nous nous appuyons sur la hiérarchisation “bronze, silver, gold” », déclare Xavier Rebeuf. « Nous exposons a minima des données silver et s’il faut composer des produits de plus haut niveau, nous montons sur le gold ». Le modèle sémantique associé à ces produits de données se nomme BIAN (Banking Industry Architecture Network). « C’est le modèle sémantique le plus utilisé par nos clients », explique le directeur R&D. « BIAN décrit 90 à 95 % de l’activité standard d’une banque ». En clair, SBS AI est d’abord un outil pour simplifier la préparation des données aux traitements analytiques. « Cela a toujours été une souffrance chez nos clients », poursuit-il. « Nous nous sommes aperçus qu’avec l’exposition des données par API, le travail d’extraction n’en finissait pas au vu des volumes et de la multiplicité des cas d’usage. C’est pour cela que nous utilisons BIAN, le modèle idéal de la banque, sans exposer notre tuyauterie ». SBS AI intègre par ailleurs un mécanisme d’explicabilité des produits de données, propulsé par la couche sémantique. Les usagers peuvent effectuer des requêtes pseudo-SQL ou utiliser des LLM (fourni par SBS ou par le client) pour produire des explications concernant les données financières. À cela s’ajoute un mécanisme d’audit afin de tracer les accès, les traitements analytiques et les opérations des agents IA. Par-dessus, cette plateforme intermédiaire de gestion de données, SBS développe une couche d’exposition d’API, elle-même accessible à travers des serveurs MCP. Pour ce faire, l’éditeur s’appuie sur les technologies d’Axway qui servent également à sécuriser les échanges de données. L’éditeur fait par ailleurs appel aux services de Google Mandiant et de Palo Alto Networks. Un dispositif qui permettra également d’accéder aux données les plus fraîches. L’éditeur envisage de les exposer via API (en lecture seule) et les serveurs MCP depuis les systèmes transactionnels.