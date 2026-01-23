Administration système : les 4 meilleurs outils de monitoring pour 2026

Les outils de monitoring des infrastructures sont conçus pour surveiller l'état, les performances et la disponibilité des composants des infrastructures informatiques. Cela peut inclure tout type d'équipement, des routeurs réseau aux serveurs applicatifs ou de bases de données.

Ces outils collectent et analysent diverses métriques afin de détecter rapidement les problèmes potentiels, ce qui permet au personnel informatique d'intervenir de manière proactive avant qu'un incident ne survienne. Certains outils de monitoring des infrastructures effectuent également des analyses des causes profondes, ce qui permet au personnel informatique d'identifier rapidement la source d'un problème et de prendre des mesures correctives lorsqu'il survient.

Il existe des centaines d'outils pour surveiller les infrastructures IT, allant de simples scripts de à des outils multi-plateformes complexes destinés à une utilisation en entreprise. Les outils présentés dans cet article sont ceux qui ont obtenu les meilleures notes selon Gartner.

1/ ManageEngine Applications Manager Applications Manager de ManageEngine est un outil de monitoring de l'expérience numérique et des performances des applications. Bien que cet outil soit destiné au monitoring des applications, il surveille également l'infrastructure informatique dans la mesure où celle-ci affecte la santé et les performances des applications. ManageEngine propose deux versions différentes de cet outil. La version Professional est destinée aux entreprises qui ont besoin de surveiller moins de 500 applications, tandis que la version Enterprise peut gérer plus de 500 applications et s'étendre jusqu'à 10 000 agents de monitoring. Fonctionnalités Applications Manager est avant tout un outil de monitoring de l'expérience utilisateur qui effectue à la fois une surveillance synthétique et une observabilité réelle des utilisateurs. De plus, l'outil peut surveiller les URL afin de détecter les erreurs susceptibles de se produire ou les modifications non autorisées du contenu des sites web. L'outil est également capable de surveiller les points de terminaison de l'API REST afin de détecter les temps d'arrêt et peut suivre les requêtes du protocole SOAP. Applications Manager peut surveiller divers composants des ressources d'infrastructure, notamment les serveurs, les infrastructures convergées, les serveurs virtuels et les containers. De même, l'outil peut surveiller divers services, dont les bases de données, les suites ERP, les instances Hadoop et Spark, les middleware, etc. ManageEngine Application Monitor provides comprehensive unified monitoring, but its interface might come with a learning curve. Avantages Applications Manager offre une observabilité unifiée complète.

Il fonctionne bien pour surveiller les infrastructures traditionnelles et hybrides.

Le logiciel peut fournir des informations au niveau du code lorsque des goulots d'étranglement se produisent. Inconvénients L'interface utilisateur est complexe et peut nécessiter un certain temps d'apprentissage.

Il n'y a pas autant d'intégrations natives que pour certains produits concurrents. Cas d’usage ManageEngine Application Manager est particulièrement adapté aux entreprises qui souhaitent s'assurer que leurs applications sont en bon état de fonctionnement et performantes. Cet outil peut s'avérer particulièrement utile pour les entreprises qui développent des applications personnalisées.

2/ Catchpoint Alors que de nombreux outils de monitoring se concentrent spécifiquement sur la surveillance des ressources sur site et dans le cloud d'une entreprise, Catchpoint tente de surveiller l'ensemble de la pile Internet, y compris les applications SaaS, les serveurs DNS, les réseaux de diffusion de contenu, les passerelles WAN, les API et plus encore. L'idée est qu'avec plus de 3 000 agents dans le monde entier, les entreprises peuvent voir Internet de la même manière que leurs utilisateurs et clients distants. Et si un problème survient, Catchpoint peut utiliser l'analyse des causes profondes assistée par l'IA pour trouver rapidement la source du problème. Caractéristiques Catchpoint est conçu pour permettre la résilience des applications de niveau 1 en surveillant la livraison et les performances des applications. Ce faisant, il peut résoudre les problèmes de connectivité à la fois sur Internet et sur les réseaux d'entreprise. En fait, Catchpoint permet aux entreprises de surveiller les performances globales du web. Cela peut être particulièrement utile pour les entreprises dont les employés ou les clients sont situés dans le monde entier. Bien que Catchpoint mette fortement l'accent sur la surveillance d'Internet, le logiciel peut utiliser des agents d'entreprise pour surveiller les ressources dans les bureaux, les clouds et les centres de données. Avantages Comme Catchpoint surveille Internet, il peut localiser les problèmes des réseaux publics qui affectent les charges de travail.

Catchpoint effectue à la fois une surveillance réelle et synthétique des utilisateurs.

L'outil peut surveiller les charges de travail de l'IA, notamment les LLM et les chatbots. Inconvénients Le prix de départ de Catchpoint est de 10 000 dollars par an, ce qui peut être trop élevé pour les start-ups.

Catchpoint est probablement excessif pour les petits sites. Cas d’usage Catchpoint est idéal pour les grandes entreprises présentes dans le commerce électronique ou celles qui ont des employés à distance dans le monde entier.

3/ Grafana Cloud Grafana Cloud est une plateforme d'observabilité hébergée dans le cloud. L'outil collecte diverses métriques, qu'il combine avec des données de journalisation et des traces, puis affiche les informations sur une série de tableaux de bord. L'outil permet également une observabilité synthétique et un suivi des performances. Il peut utiliser l'IA pour tirer des conclusions à partir des données et générer des alertes si nécessaire. Caractéristiques Les tableaux de bord sont au cœur de l'expérience Grafana Cloud. Le logiciel peut produire une variété de tableaux de bord colorés et très détaillés qui reflètent l'état de l'infrastructure d'une entreprise. Le logiciel collecte ces données grâce à une combinaison d'ingestion de journaux, de télémétrie et de monitoring synthétique. Grafana Cloud fait également un usage intensif de l'IA et de l'apprentissage automatique. Ces fonctionnalités permettent d'identifier les anomalies survenant au sein de l'infrastructure et facilitent la planification des capacités. L'IA est également utilisée pour établir des prévisions qui peuvent être représentées sur un tableau de bord, permettant ainsi aux utilisateurs de voir comment leur infrastructure est susceptible de se comporter. Une fonctionnalité appelée OnCall regroupe les alertes provenant de Grafana, Prometheus et AlertManager, rassemblant ainsi toutes les informations en un seul endroit. Grafana Cloud lets users view a variety of highly detailed dashboards, but it can still be less customizable than other monitoring tools. Avantages Bien que le prix pour les entreprises commence à 25 000 dollars par an, Grafana propose une version gratuite pour les projets personnels et une version pro à partir de 19 dollars par mois.

Les niveaux destinés aux entreprises prennent en charge l'authentification unique, l'intégration du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et le contrôle d'accès basé sur les rôles.

Grafana utilise l'IA pour détecter les anomalies et dispose d'un LLM qui peut être utilisé pour l'assistance aux requêtes.

Un grand nombre d'intégrations sont prises en charge. Inconvénients Grafana Cloud étant fourni sous forme de service hébergé, il est moins personnalisable que d'autres outils de monitoring.

Le processus de configuration initiale peut nécessiter la mise en place d'agents et de pipelines, ce qui peut s'avérer complexe. Cas d’usage Grafana Cloud peut répondre à un large éventail de cas d’usage, mais il est particulièrement adapté aux environnements cloud natifs dans lesquels des traces doivent être effectuées sur des systèmes distribués, par exemple lorsque les microservices sont largement utilisés. Il convient également aux équipes DevOps qui ont besoin de capacités de monitoring approfondies.