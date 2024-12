Réseau : comprendre les 14 protocoles essentiels

Cet article détaille 14 protocoles réseau courants que les administrateurs réseau doivent connaître. Il fournit des informations sur leurs principales fonctions et leur importance dans les réseaux informatiques. Il existe différentes catégories de protocoles :

Les protocoles réseau ci-dessous sont classés par ordre alphabétique.

Ces adresses doivent être traduites pour permettre une communication et un transfert de données corrects entre les appareils connectés. L’ARP n’est pas nécessaire à chaque fois que des périphériques tentent de communiquer, car le système hôte du réseau local cartographie et stocke les adresses traduites dans son cache ARP . Par conséquent, le processus de traduction ARP est principalement utilisé lorsque de nouveaux appareils rejoignent le réseau.

ARP (Address Resolution Protocol) traduit les adresses IP en adresses MAC et vice versa afin que les appareils du réseau local puissent communiquer entre eux. L’ARP est nécessaire parce que les adresses IP et MAC sont de longueurs différentes et fonctionnent sur des couches différentes du modèle OSI. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des différentes longueurs d’adresses :

Le protocole BGP externe dirige le trafic réseau de différents systèmes autonomes vers Internet et vice versa. Le protocole BGP interne dirige le trafic réseau entre les équipements d’un même AS.

BGP (Border Gateway Protocol) permet à Internet de fonctionner . Ce protocole de routage contrôle la manière dont les paquets passent par les routeurs d’un système autonome (AS) – un ou plusieurs réseaux gérés par une seule organisation ou un seul fournisseur – et se connectent à différents réseaux. BGP peut connecter des équipements d’un réseau local entre eux et, sur Internet, des équipements de différents réseaux locaux entre eux.

Le DNS est important parce qu’il peut fournir rapidement des informations aux utilisateurs et permettre l’accès à des ressources et à des hôtes distants sur Internet.

Le DNS traduit le nom de domaine en adresses IP, et ces traductions sont incluses dans les serveurs DNS . Les serveurs peuvent mettre en cache les données DNS, qui sont nécessaires pour accéder aux sites web. Le protocole DNS, qui fait partie de la suite IP, détaille les spécifications utilisées par le serveur DNS pour traduire et communiquer.

Le DNS (Domain name system) est un protocole de couche d’application qui agit comme une base de données comprenant le nom de domaine d’un site web et les adresses IP correspondantes. Les personnes utilisent un nom de domaine pour accéder à un site web, tandis que les appareils utilisent une adresse IP pour localiser un site web.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue des adresses IP aux terminaux du réseau afin qu’ils puissent communiquer avec d’autres périphériques du réseau via le protocole IP. Lorsqu’un appareil rejoint pour la première fois un réseau doté d’un serveur DHCP, le protocole DHCP lui attribue automatiquement une nouvelle adresse IP et continue à le faire chaque fois qu’un appareil change d’emplacement sur le réseau. Sans DHCP , les administrateurs de réseau attribuent manuellement des adresses IP à chaque nouveau périphérique.

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole client-serveur, dans lequel un client demande un fichier et le serveur le lui fournit. FTP fonctionne sur TCP/IP – une suite de protocoles de communication – et nécessite un canal de commande et un canal de données pour communiquer et échanger des fichiers, respectivement. Les clients demandent des fichiers par le canal de commande et obtiennent l’accès au téléchargement, à la modification et à la copie du fichier, entre autres actions, par le canal de données.

Une autre forme de HTTP est HTTPS, qui signifie HTTP over Secure Sockets Layer ou HTTP Secure. HTTPS peut crypter les requêtes HTTP et les pages web d’un utilisateur. Cela offre une plus grande sécurité aux utilisateurs et peut prévenir les menaces de cybersécurité courantes, telles que les attaques de type « man-in-the-middle ».

Comme FTP, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole de partage de fichiers qui fonctionne sur TCP/IP. Mais le HTTP fonctionne principalement sur les navigateurs web et est reconnaissable par la plupart des utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur entre dans le domaine d’un site web et souhaite y accéder, HTTP lui fournit l’accès. HTTP se connecte au serveur du domaine et demande le HTML du site, soit le code qui structure et affiche la conception de la page.

Ping et traceroute utilisent tous deux le protocole ICMP pour tester la connectivité et tracer les itinéraires des paquets. Les messages ICMP les plus courants sont les suivants :

ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole de couche réseau utilisé pour la gestion des erreurs, les diagnostics et les messages de contrôle entre les appareils du réseau. Il permet d’identifier les problèmes de connectivité du réseau et de gérer le flux de paquets de données. Il ne transfère pas de données.

Le protocole IP est généralement associé au protocole TCP pour former le protocole TCP/IP, la suite de protocoles Internet. Ensemble, le protocole IP envoie les paquets à leur destination et le protocole TCP organise les paquets dans le bon ordre, car le protocole IP envoie parfois des paquets dans le désordre pour s’assurer que les paquets voyagent le plus rapidement possible.

IP (Internet Protocol) fonctionne de la même manière qu’un service postal. Lorsque les utilisateurs envoient et reçoivent des données à partir de leur appareil, ces données sont regroupées en paquets. Les paquets sont comme des lettres avec deux adresses IP : une pour l’expéditeur et une pour le destinataire.

9/ OSPF, le chemin ouvert le plus court d’abord

OSPF (Open Shortest Path First) fonctionne avec IP pour envoyer les paquets à leur destination. Le protocole IP vise à envoyer les paquets par le chemin le plus rapide possible, ce que l’OSPF est conçu pour accomplir. OSPF ouvre le chemin le plus court, ou le plus rapide, en premier pour les paquets. Il met également à jour les tables de routage – un ensemble de règles qui contrôlent l’acheminement des paquets – et avertit les routeurs des modifications apportées à la table de routage ou au réseau lorsqu’un changement se produit.

OSPF est similaire au protocole Routing Information Protocol, qui dirige le trafic en fonction du nombre de sauts qu’il doit effectuer le long d’un itinéraire, et il a également remplacé le protocole RIP dans de nombreux réseaux. L’OSPF a été développé comme une alternative plus rationnelle et plus évolutive au RIP. Par exemple, RIP envoie des tables de routage mises à jour toutes les 30 secondes, alors qu’OSPF n’envoie des mises à jour que lorsque c’est nécessaire et effectue des mises à jour dans la partie de la table où le changement s’est produit.