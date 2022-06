Comment ajouter un Apple TV à Apple Business Manager ?

Apple Business Manager est un outil formidable pour les entreprises qui achètent des appareils tels que des Apple TV, des iPads et des iPhones, car ce portail Cloud rationalise le processus d’enrôlement des appareils Apple.

Les appareils Apple enrôlés sont beaucoup plus faciles à déployer et à administrer entièrement, jusqu’au contrôle de l’accès de ces appareils aux applications, aux fichiers et aux données. Il est également possible de choisir des plateformes à l’éventail fonctionnel plus étendu pour travailler avec Apple Business Manager (ABM) pour les iPhones et les Macs.

Utilisation d’Apple TV avec Apple Business Manager ABM possède suffisamment de capacités d’administration pour servir d’unique plateforme de gestion pour les appareils Apple TV, qui offrent moins de fonctions qu’un iPad ou un iPhone. ABM est un excellent point de départ pour ceux qui cherchent à administrer certains de leurs produits Apple. Cette plateforme permet le déploiement automatique d’applications à l’aide du programme d’achat en volume d’Apple (VPP), la publication d’applications d’entreprise personnalisées, la configuration sans contact des appareils et le déploiement de contenu en fonction des lieux ou des groupes d’appareils. L’un des principaux avantages d’ABM est le programme d’enrôlement des appareils Apple (DEP). Ce programme permet d’associer tout appareil Apple acheté par une entreprise, auprès d’Apple ou d’un revendeur agréé, au numéro de client ou au numéro de revendeur Apple de l’entreprise acheteuse. Le processus DEP facilite l’enrôlement de l’appareil une fois que l’utilisateur final le reçoit et l’active. Une fois qu’un appareil acheté est inscrit au processus DEP, ABM applique tout profil préconfiguré avec des applications, du contenu ou des autorisations spécifiques. Le processus d’enrôlement permet également aux administrateurs informatiques d’administrer les appareils mobiles (MDM). ABM permet de stocker des crédits sur la licence pour permettre à leurs utilisateurs finaux d’obtenir des applications préachetées. Ainsi, les utilisateurs finaux n’ont plus besoin d’entrer leur carte de crédit personnelle ou d’entreprise, ce qui était auparavant obligatoire pour acquérir des applications sur l’App Store d’Apple. ABM permet également aux organisations qui ont développé des applications mobiles personnalisées pour iOS de les provisionner et de les publier sur les appareils, sans passer par l’App Store. Une autre caractéristique est l’identifiant Apple administré d’ABM. Les administrateurs peuvent utiliser ABM afin de provisionner les identifiants Apple pour les employés ou les comptes associés aux Apple TV. La gestion des identifiants Apple peut s’avérer précieuse pour les grandes entreprises qui associent des adresses électroniques professionnelles aux appareils.