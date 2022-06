Comment et quand configurer Apple TV avec un compte professionnel

Apple conçoit généralement ses appareils, dont l’Apple TV, avec un souci de facilité d’installation. Reste toutefois à s’assurer que les administrateurs disposent des bonnes configurations en fonction du cas d’utilisation souhaité.

Il convient là de considérer attentivement le type de compte à utiliser durant le processus d’enrôlement des appareils et de déterminer comment déployer et administrer l’Apple TV.

Le processus de configuration

Le processus utilisé pour configurer un Apple TV varie en fonction de l’âge de l’appareil. Pour les appareils de la génération actuelle, le processus commence par le branchement du câble d’alimentation et la connexion au périphérique d’affichage via un câble HDMI. Une fois le boîtier Apple TV mis sous tension, l’administrateur accède au processus de configuration de l’appareil.

La première étape consiste à coupler la télécommande du téléviseur avec l’appareil. L’administrateur doit simultanément appuyer sur les boutons augmentation du volume et retour de la télécommande et les maintenir enfoncés. Les anciennes versions d’Apple TV utilisent les boutons menu et augmentation du volume pour ce processus.

Une fois la télécommande appairée, le système invite à choisir langue et région géographique et à accepter une politique d’utilisation des données et de confidentialité.

À ce stade, l’Apple TV passe à un écran qui demande si l’on souhaite configurer l’appareil automatiquement à l’aide d’un iPhone ou le faire manuellement. L’option Configurer avec un iPhone invitera à jumeler l’Apple TV avec l’iPhone sélectionné. Dès que les deux appareils seront appairés, l’Apple TV s’adaptera automatiquement aux réglages et aux configurations de l’iPhone.

Aussi pratique que puisse être cette configuration automatique, ce n’est généralement pas la meilleure façon de configurer un appareil Apple TV dans un environnement professionnel. De fait, le téléviseur héritera des paramètres utilisés sur l’iPhone, qui peuvent inclure de nombreux paramètres personnels que le service informatique devra rechercher et modifier manuellement.

La plupart des entreprises ont intérêt à effectuer une configuration manuelle, ce qui implique de connecter l’appareil à un réseau Wi-Fi et de spécifier l’Apple ID que l’Apple TV doit utiliser.

Voici les trois principales options pour fournir un identifiant Apple :

Configurer l’appareil pour utiliser un ou plusieurs identifiants Apple personnels.

Connecter l’Apple TV à un compte professionnel administré.

Choisir de ne pas utiliser de compte du tout. Cette option dépend de l’âge de l’appareil.

Utilisation d’un compte personnel

Bien que l’administrateur puisse configurer un Apple TV pour utiliser son identifiant Apple personnel, il s’agit généralement d’un mauvais choix si l’appareil Apple TV est destiné à plusieurs utilisateurs. Toute personne qui utilise l’appareil peut potentiellement voir les données personnelles du propriétaire de l’identifiant Apple, son historique de navigation, ses applications, etc.

L’Apple TV prend toutefois en charge l’utilisation de plusieurs profils d’utilisateur. Dès lors, si seul un petit nombre d’utilisateurs doit utiliser l’Apple TV, l’administrateur peut configurer un profil utilisateur distinct pour chaque utilisateur. Cela signifie que chaque utilisateur doit se connecter à l’aide de son Apple ID plutôt que d’un identifiant personnel partagé. Cela nécessite de passer régulièrement d’un profil à l’autre, mais c’est une approche viable si l’on adopte les bonnes pratiques pour l’utilisateur final.

Utilisation d’un compte professionnel

La seconde option consiste à utiliser un compte professionnel Apple TV. Tout comme un administrateur sur un réseau Windows peut créer des comptes d’utilisateur dans le domaine Active Directory de l’organisation, Apple permet aux organisations de créer des comptes administrés à des fins professionnelles. Ces comptes sont essentiellement des identifiants Apple associés au domaine de l’entreprise.

Le principal avantage de cette approche est qu’elle permet aux administrateurs de gérer l’Apple TV et d’autres appareils Apple de manière centralisée. Les organisations peuvent utiliser Apple Configurator 2 ou Apple Business Manager pour configurer les appareils en fonction des politiques de l’organisation. Par exemple, si l’organisation possède plusieurs Apple TV, l’administrateur peut s’assurer qu’ils utilisent tous la même configuration.

Mais Apple désactive certains services lorsque les utilisateurs se connectent à un appareil utilisant un identifiant Apple administré. C’est vrai pour les iPads, les terminaux iOS et les appareils macOS également. La liste publique d’Apple des services désactivés avec un identifiant Apple administré n’inclut aucune restriction sur l’Apple TV, mais il peut y avoir des restrictions de fonctionnalités moins connues. Les entreprises devront donc s’assurer que l’utilisation d’un identifiant administré ne les empêche pas d’accéder à des services importants pour leurs objectifs métiers.

Configuration sans identifiant Apple

Il est également possible de configurer manuellement un Apple TV sans identifiant Apple. L’entreprise peut alors utiliser l’appareil en mode Salle de conférence, ce qui permet aux utilisateurs de connecter leurs appareils au téléviseur à l’aide d’Apple AirPlay. Les appareils Apple TV les plus récents prennent en charge AirPlay, par le biais des options d’affichage de la salle de conférence dans Réglages.