Comment choisir un service MDR adapté à votre entreprise

Face à l'évolution des menaces, de nombreuses organisations cherchent à renforcer leurs capacités de détection et de réponse en matière de cybersécurité. L'une des options consiste à faire appel à des services de détection et de réponse managés (MDR).

Les services de MDR combinent technologie et expertise humaine pour détecter et répondre aux menaces au nom de l'organisation. Ces services couvrent un large éventail d'actifs, notamment les réseaux et les terminaux, et incluent la chasse aux menaces, la surveillance 24/7, l'analyse comportementale et la réponse aux incidents.

Le MDR est devenu de plus en plus populaire, car les entreprises font face à des menaces croissantes tout en peinant à recruter des professionnels qualifiés en cybersécurité. Maintenir des opérations de sécurité continues devient un défi, d'où l'intérêt de sous-traiter cette activité.

Types de services de MDR Le marché des services de MDR propose plusieurs types, chacun avec ses spécificités et points forts. Il est crucial de bien comprendre ces différences pour choisir le prestataire le plus adapté. Managed Endpoint Detection and Response (MEDR) Focalisation : Sur les terminaux comme les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les serveurs.

: Portée plus restreinte que d'autres MDR, mais avec une expertise approfondie en sécurité des terminaux. Cas d'utilisation : Idéal pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs appareils utilisateurs ou qui ont d'importants effectifs en télétravail. Managed Network Detection and Response (MNDR) Focalisation : Sur les infrastructures réseau comme les serveurs, les systèmes de messagerie, les routeurs et les pare-feu.

: Portée plus large que le MEDR, car il se concentre sur les menaces dont la présence peut être trahie par le trafic réseau. Cas d'utilisation : Pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs infrastructures réseau et leurs données en transit. Managed Extended Detection and Response (MXDR) Focalisation : Couverture complète incluant les terminaux, les réseaux, les dispositifs IoT et les environnements cloud.

: Offre la protection la plus complète en intégrant les données de différentes sources pour une approche unifiée. Cas d'utilisation : Pour les entreprises ayant des environnements IT complexes et qui cherchent une solution de MDR globale. Les services de MDR varient en fonction de leur portée et de leur niveau d'intégration. Le MXDR offre potentiellement le plus haut niveau d'intégration, tandis que les MEDR et MNDR se spécialisent dans des domaines spécifiques.