Détection des menaces : Zscaler s’offre Red Canary

Zscaler va racheter Red Canary. Dans un communiqué de presse, le spécialiste du SASE indique avoir conclu un accord définitif pour le rachat de ce prestataire de services managés de détection et de réponse (MDR).

La combinaison vise à créer un service de centre opérationnel de sécurité (SOC) qui intègre des workflows basés sur l'IA avec l'expertise humaine pour détecter et répondre aux cybermenaces.

« Grâce à nos services innovants de gestion des risques alimentés par l'IA comme Risk360 et la technologie de tissu de données acquise auprès d'Avalor, nous perturbons les opérations de sécurité patrimoniales, tout comme nous l'avons fait avec notre plate-forme Zero Trust Exchange », a déclaré Jay Chaudhry, PDG, président et fondateur de Zscaler.

Selon lui, « l'acquisition proposée de Red Canary est une expansion naturelle de nos capacités en matière de détection et de réponse managées et de renseignement sur les menaces pour accélérer notre vision du SOC du futur alimenté par l'IA. En intégrant Red Canary à Zscaler, nous offrirons à nos clients la puissance d'une plate-forme Zero Trust entièrement intégrée et d'opérations de sécurité basées sur l'IA ».

De son côté, Brian Beyer, patron de Red Canary, réaffirme l’ambition de Red Canary de protéger ses clients contre les cybercriminels. Il estime que les clients existants des deux entreprises profiteront d’une expérience « plus transparente à l’avenir » du fait d’une intégration à venir.

Pour ses partenaires, il assure que son « écosystème reste essentiel à [sa] stratégie visant à rendre Red Canary précieux et accessible aux organisations de toutes tailles ».

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été précisés. L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin de l’été.