Comment combiner plusieurs cartes réseau sous Windows Server

Le regroupement des cartes réseau (NIC) dans Windows Server est une configuration simple, mais essentielle pour tout administrateur de centre de données. Associer certaines cartes réseau présente deux avantages pour les configurations réseau : optimiser la bande passante et assurer la redondance.

Une connexion réseau typique pour un serveur consiste en une carte réseau connectée à un port sur un seul switch par un câble réseau. Le système d’exploitation voit cette configuration et utilise la bande passante en fonction des limites du composant le plus lent. Chacun de ces éléments constitue un point de défaillance unique : il faudra à un moment ou l’autre remplacer la carte réseau, ou le câble réseau, ou le switch.

Mais le fond du problème est que le serveur n’a ici qu’une seule connexion physique au réseau. Vous pouvez installer une autre carte réseau, mais cela ajoute une deuxième adresse IP au serveur. Pour éviter cet écueil, il est possible d’associer les deux cartes réseau, une opération appelée « NIC teaming » en anglais.

L’association de cartes réseau peut servir à augmenter la bande passante. La bande passante d’un réseau est le taux de transfert de données total maximum d’une connexion. Le regroupement de cartes réseau permet d’agréger deux cartes réseau ou plus, ce qui augmente la bande passante. L’association de cartes réseau peut aussi faire office de solution de redondance. Le teaming permet d’affecter une seule configuration IP à plusieurs cartes réseau associées. Mais vous pouvez connecter ces cartes réseau à plusieurs switches physiques ou virtuels. De fait, ce processus élimine également le problème de défaillance sur les switches.

Parfois, les administrateurs confondent le regroupement (teaming) avec le pontage (bridging). Le teaming regroupe deux ou plusieurs cartes réseau pour la bande passante et la redondance en utilisant une seule adresse IP. Le bridging utilise deux interfaces réseau pour constituer un pont entre deux segments de réseau. Cet article ne parle que du regroupement de cartes réseau.

Sélectionnez OK pour terminer le processus. Le regroupement apparaît dans la fenêtre Teams , ainsi que dans l’interface Network Connectons .

Indiquez un nom de regroupement descriptif. Avant de sélectionner OK , cliquez sur le menu Additional properties pour configurer divers modes de fonctionnement pour ce regroupement de cartes réseau : Teaming mode (les cartes fonctionnent ensemble), Load balancing (répartition de charge entre les cartes) et Standby adapter (carte de secours).

Choisissez une ou plusieurs cartes réseau à ajouter au regroupement. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cartes réseau dans la fenêtre Adaptaters & interfaces , puis choisissez Add to New Team . Vous pouvez ajouter ou supprimer des cartes réseau ultérieurement si vous devez modifier la taille du regroupement.

Ensuite, entrez dans le Gestionnaire de serveurs et naviguez jusqu’au nœud Serveur local . Le lien NIC Teaming se trouve sous les propriétés du serveur. Si vous n’avez pas configuré le teaming, le lien est désactivé. Sélectionnez le lien pour ouvrir l’interface de configuration du NIC Teaming .

La prise en charge de l’association de cartes réseau est apparue dans Windows Server 2012 et reste largement inchangée dans les versions actuelles . Pour commencer, voyons la procédure en utilisant les outils graphiques. La mise en place d’un regroupement de cartes réseau dans Windows Server comprend les étapes suivantes :

Il se peut que vous souhaitiez utiliser le teaming NIC sur les machines virtuelles. Cette option est prise en charge, mais certains paramètres sont sélectionnés différemment par défaut, notamment le mode Switch Independent et l’algorithme Transport port .

Comment configurer le regroupement de cartes réseau en PowerShell ?

Vous pouvez également utiliser PowerShell pour configurer le teaming NIC. Les principales cmdlets sont Get-NetAdapter et New-NetLbfoTeam. Vous devez ajouter des paramètres pour le nom du regroupement, le mode et d’autres valeurs. PowerShell offre l’avantage d’écrire une configuration dans le cadre d’un plan d’automatisation plus large.

Get-NetAdapter affiche les cartes réseau présentes afin que vous puissiez sélectionner celles que vous souhaitez ajouter au regroupement. New-NetLbfoTeam crée le nouveau regroupement.

Vous devez fournir les informations appropriées à la cmdlet New-NetLbfoTeam. Ces informations comprennent les cartes réseau membres, le nom du regroupement, le mode et l’algorithme. Les paramètres sont les suivants :

-TeamMembers liste les cartes réseau parmi les résultats de Get-NetAdapter qui seront ajoutées au regroupement.

-Name spécifie un nom pour le regroupement.

-TeamingMode définit le mode en utilisant les mêmes options que celles évoquées pour l’interface graphique.

-LoadBalancingAlgorithm définit la méthode d’équilibrage de la charge en utilisant les mêmes options que dans l’interface graphique.

La cmdlet New-NetLbfoTeam.

Une fois que vous avez activé le regroupement, exécutez la cmdlet Get-NetLbfoTeam pour l’afficher dans l’interface graphique.

Afficher le regroupement de cartes réseau grâce à la cmdlet Get-NetLbfoTeam.

Si vous devez modifier les paramètres du regroupement ultérieurement, utilisez les deux cmdlets suivantes :

Get-NetLbfoTeam pour lister les regroupements sur le serveur.

Set-NetLbfoTeam pour définir les paramètres du regroupement

Les noms de cmdlet, tels que NetLbfoTeamMember et NetLbfoTeamNic, permettent une configuration supplémentaire.