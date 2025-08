Réseau : la bonne méthode pour configurer un VLAN

Un réseau local virtuel, ou VLAN, est une division logique d’un réseau qui permet aux appareils de communiquer comme s’ils étaient connectés à un seul switch. Ces divisions sont essentielles pour la sécurité, les performances et l’organisation du réseau.

Cet article explique les problèmes auxquels les VLANs répondent et décrit les étapes de configuration des VLANs.

Pourquoi utiliser les VLAN ?

La plupart des administrateurs divisent le réseau en éléments plus petits et plus faciles à gérer dès le début du processus de configuration du réseau. Ils divisent les réseaux pour diverses raisons de performance et de conception, par exemple :

Sécurité. Le trafic isolé sur un segment de réseau particulier peut atténuer les attaques par écoute clandestine.

Le trafic isolé sur un segment de réseau particulier peut atténuer les attaques par écoute clandestine. Performance. Le trafic isolé sur un segment de réseau particulier peut atténuer les problèmes de congestion du réseau.

Le trafic isolé sur un segment de réseau particulier peut atténuer les problèmes de congestion du réseau. Facilité d’administration. Un réseau plus facile à gérer offre une infrastructure physique plus souple, une délégation plus aisée de l’autorité administrative par segment et une intégration plus aisée des sites physiques distants, tels que les succursales.

La segmentation traditionnelle du réseau utilise des routeurs pour isoler les sous-réseaux, chaque segment ayant sa propre adresse, par exemple 192.168.2.0/24. Les clients d’un même sous-réseau communiquent par l’intermédiaire de switches Ethernet, tandis que les communications entre sous-réseaux nécessitent un routeur ou un switch Ethernet de couche 3.

Cette segmentation crée une séparation logique entre les sous-réseaux. Cependant, selon la manière dont le réseau est segmenté – en fonction du câblage physique, de l’étage ou du service –, la segmentation peut entraîner un problème de connectivité physique. Prenons l’exemple d’un vice-président des ventes de l’entreprise qui souhaite s’installer dans un bureau en angle tandis que le reste de l’équipe travaille au sous-sol. En matière de réseau, la conception du sous-réseau opère au niveau 3 de l’OSI, où se produisent l’adressage et le routage IP.

Comment les VLAN permettent-ils de résoudre ces problèmes et à quoi ressemblent les étapes de leur configuration ? Contrairement au sous-réseau classique, les VLAN fonctionnent au niveau 2 de l’OSI. Les VLAN traitent les données sur la base des adresses MAC physiques attribuées aux cartes d’interface réseau (NIC) au lieu d’identifier le trafic par des adresses IP logiques.

En termes simples, les VLAN regroupent les systèmes en fonction de l’adresse MAC plutôt que de l’adresse IP.