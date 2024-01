Comment établir les bases d’une politique de sécurité open source

Si les bibliothèques de logiciels libres aident les équipes de développement à lancer rapidement de nouvelles applications, vous devez être conscient des risques qu’elles peuvent présenter. Élaborez la bonne politique pour réduire les efforts nécessaires à la correction des vulnérabilités et pour atténuer les problèmes liés à la perte de données.

« L’usage de l’open source signifie fondamentalement que vous incorporez le code de quelqu’un d’autre dans votre propre produit ou service », insiste Tim Mackey, responsable de la stratégie de risque de la chaîne d’approvisionnement en logiciels chez Synopsys Software Integrity Group.

Ce code est assorti de droits et d’obligations sous la forme de licences plus ou moins permissives, mais il existe également des risques liés à la manière dont le logiciel a été créé, testé et géré. Sans une politique clairement définie, l’utilisation d’un composant open source pose des problèmes de propriété intellectuelle et de cybersécurité.

Une politique en matière d’open source doit clarifier les usages, les flux de travail et les rôles afin de rationaliser les processus de développement de logiciels sécurisés.

« Une telle politique guide les développeurs dans la sélection, la consommation, la surveillance, la mise à jour et l’élimination des composants libres tout au long du cycle de vie du développement logiciel », résume Henrik Plate, chercheur en sécurité chez Endor Labs, l’éditeur d’une plateforme de sécurisation des librairies open source et de la chaîne d’approvisionnement logicielle.

Elle représente une approche structurée et systématique de l’exploitation de composants open source au sein d’une organisation, contrairement à la consommation ad hoc et non coordonnée de logiciels libres par des individus au sein d’une entreprise. La politique doit décrire les exigences, les règles et les conditions relatives à ces usages afin de garantir la réalisation de divers objectifs de haut niveau.

En outre, une telle politique de sécurité open source fournit un ensemble de principes directeurs qui aident les organisations à atteindre leurs objectifs préalablement définis. « Elle permet à une entreprise d’aligner tout le monde sur ces principes directeurs et sur les pratiques qui permettent de les mettre en œuvre », commente Henrik Plate.

Que faut-il inclure dans une politique de sécurité open source ? Une politique de sécurité relative aux logiciels libres et open source établit un cadre qui aide les consommateurs à prendre des décisions tout au long du cycle de vie d’un composant. Henrik Plate recommande que cette stratégie couvre trois phases du cycle de vie d’un logiciel : sa sélection, son utilisation et sa suppression. La phase de sélection doit prendre en compte les différents types de librairies disponibles. Les considérations relatives à l’utilisation doivent porter sur le coût total de possession d’un produit logiciel, notamment en évaluant la nécessité d’une maintenance interne lorsqu’une bibliothèque ne dispose pas d’un support actif de la communauté qui pourrait autrement supporter ces coûts. Les entreprises peuvent aussi vouloir s’assurer que le logiciel est fréquemment mis à jour et que sa gestion dépend d’un calendrier d’actualisation clairement défini. Il est non moins important de stipuler quand un composant open source doit être retiré. Il se peut que la communauté ne traite pas les vulnérabilités connues en matière de sécurité. Par ailleurs, une bonne politique de sécurité open source doit prendre en compte les évolutions de l’usage des librairies en entreprise. Prashant Deo, responsable du centre d’excellence des outils et de l’ingénierie de sécurité au sein du bureau de la pratique de cybersécurité de Tata Consultancy Services, explique qu’il observe régulièrement des situations dans lesquelles un logiciel était prévu pour un usage interne, mais est pour finir intégré dans un produit commercial. Cela peut entraîner des conséquences sur la propriété intellectuelle et la sécurité, d’où l’importance d’une approche qui réglemente l’utilisation, la modification et la distribution des logiciels open source. C’est pourquoi Prashant Deo recommande aux entreprises de prendre en compte les éléments suivants : Une définition claire des rôles et responsabilités des parties prenantes, y compris des membres des services informatiques, de la sécurité du développement des applications, des équipes de risque et de la conformité.

La mise en place de processus de surveillance continue des vulnérabilités pour tous les composants open source et leurs mises à jour.

La maintenance d’un référentiel de code source sécurisé, le check-in et le check-out sécurisés, la gestion des changements et la gestion des versions.

L’instauration de mécanisme de suivi du bien tout au long de son cycle de vie : acquisition, utilisation, distribution, stockage, mises à jour et retrait, ainsi qu’une nomenclature actualisée des logiciels (SBOM).

Le déploiement de processus de test de sécurité pour les composants open source, dont l’analyse de la composition des logiciels, pour une meilleure visibilité des problèmes de sécurité potentiels dans l’ensemble des composants.