Comparer les téléphones durcis et les étuis renforcés pour les utilisateurs en entreprise

Quiconque a fait tomber un téléphone sur le sol, l’a noyé dans l’eau ou a laissé du sable ou d’autres particules pénétrer dans l’appareil sait que tous les appareils mobiles ne sont pas robustes.

Les entreprises dont les utilisateurs travaillent sur des terminaux dans des situations exigeantes et des conditions environnementales difficiles doivent rechercher des terminaux durcis. Ces appareils protègent également les applications critiques, même si elles ne fonctionnent pas dans un environnement hostile.

Outre les appareils durcis, il existe des étuis renforcés qui peuvent protéger un appareil standard à moindre coût. Toutefois, ces étuis ne sont pas toujours aussi fiables que les terminaux durcis dédiés. Les consommateurs connaissent bien les étuis pour smartphones, car ils offrent un niveau de protection pour les téléphones, mais il existe également des étuis renforcés pour les ordinateurs portables.

Un alpiniste aura des exigences plus strictes en matière de protection de son téléphone qu’un représentant commercial dans une chambre d’hôtel ou un bureau. De même, un ordinateur portable dans une usine devra être mieux protégé qu’un ordinateur portable dans un bureau. Les besoins des utilisateurs en matière d’appareils varient considérablement.

Les administrateurs doivent évaluer le besoin de protection par le biais d’un appareil durci ou d’une coque durcie pour s’assurer que la protection est suffisante sans coût excessif.

Cas d’usage pour appareils et coques renforcés Il existe de nombreuses situations dans lesquelles un appareil ou une coque durcis seraient utiles pour protéger l’appareil contre les dommages ou la casse définitive. Les applications vont de la simple communication et de la saisie de données à la communication critique et aux applications de haute technologie telles que l’imagerie thermique et le traitement d’images. Voici quelques exemples de cas d’usage : Sports de plein air. L’escalade, les sports nautiques et les sports extrêmes exposent les appareils à une grande variété de dommages.

Militaire. Les appareils doivent être prêts au théâtre d'opérations.

Agriculture. Dans ce secteur, les appareils sont exposés à la poussière, à l'eau et à des éléments agressifs tels que la chaleur.

Entrepôts et d'usines. Les appareils doivent fonctionner à proximité de machines lourdes, d'équipements électriques, etc.

Fabrication. Les appareils seront également en contact avec des machines et des équipements électriques et, dans certains cas, avec des produits chimiques dangereux.

Exploitation minière et construction. Les utilisateurs peuvent faire tomber ces appareils d'une hauteur extrême sur du béton ou de l'acier et les exposer à des conditions météorologiques difficiles.

Éducation. Les écoles ont tout intérêt à investir dans des appareils robustes destinés aux étudiants, surtout s'ils doivent être rendus après utilisation. Les appareils rebondissent dans les sacs à dos, tombent sur le sol, sont laissés sous la pluie ou ne sont tout simplement pas entretenus, ce qui constitue un excellent cas d'utilisation pour les protections renforcées.

Santé. Les travailleurs des services d'urgence utilisent souvent des appareils pour enregistrer des informations et des communications vitales. Un appareil durci atténuera les risques de casse accidentelle et d'interruption des services médicaux.

Standards de robustesse Il est important de savoir que les dispositifs et les boîtiers renforcés sont soumis à des normes et des spécifications. La plupart des experts classent les appareils durcis en trois catégories : Semi-durci. Ces appareils sont un peu plus résistants qu’un appareil standard. Il peut s’agir, par exemple, d’une résistance à l’eau ou d’une imperméabilité à l’eau.

Ces appareils sont un peu plus résistants qu’un appareil standard. Il peut s’agir, par exemple, d’une résistance à l’eau ou d’une imperméabilité à l’eau. Complètement durci. Ces appareils sont conçus pour empêcher la poussière, le sable et les solides de pénétrer dans le boîtier. Ils sont étanches et résistent aux chocs violents. Il existe un système d’évaluation qui définit les appareils à différents niveaux de dommages.

Ces appareils sont conçus pour empêcher la poussière, le sable et les solides de pénétrer dans le boîtier. Ils sont étanches et résistent aux chocs violents. Il existe un système d’évaluation qui définit les appareils à différents niveaux de dommages. Ultra durci ou de qualité militaire. Ces appareils sont classés selon une spécification MIL-STD. La protection contre les infiltrations (IP) est un système d’évaluation défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale. En Europe, il s’agit de la norme EN60529. En lisant les indices suivants, notez qu’ils se présentent sous la forme IPxy, où x est l’indice pour les solides tels que la poussière et y est la protection contre l’immersion dans l’eau à plus d’un mètre de profondeur. Plus les chiffres sont élevés meilleure est la protection ; 6 est l’indice le plus élevé disponible pour la valeur x, tandis que 9 est le classement le plus élevé disponible pour la valeur y. Les différents indices correspondent à des différences de pression, de température et de nombre d’itérations de test nécessaires pour réussir. Par exemple, un produit de qualité supérieure résistera à une pression d’eau plus élevée qu’un produit de qualité inférieure. La qualité militaire est la norme la plus élevée et nécessite 29 essais, tandis que d’autres n’en nécessitent que 13. Niveau IP Description IP56 Standard de base IP57 Standard intermédiaire IP67, IP68 and IP69K Avancé MIL-STD-810G Téléphone durci de classe militaire MIL-STD-810H Ordinateur portable durci de classe militaire

Évaluer les appareils durcis Les appareils robustes sont conçus et fabriqués pour protéger les composants électroniques et mécaniques contre les dommages et la corrosion. Les administrateurs qui gèrent des parcs de terminaux d’entreprise susceptibles de bénéficier d’appareils durcis doivent prendre en compte les conditions d’application telles que l’environnement, l’utilisation et les conditions externes, ainsi que le coût. Pour déterminer l’intérêt d’un appareil durci dans une situation d’entreprise donnée, les administrateurs doivent prendre en compte les caractéristiques les plus critiques et les plus pertinentes de ces appareils. Un appareil durci sera certes plus cher qu’un appareil standard, mais si l’appareil est endommagé ou détruit dans un environnement ou une application difficile, la perte peut être nettement plus importante. Voici quelques-unes des principales caractéristiques et considérations relatives aux appareils durcis : Taille. Une épaisseur réduite peut faciliter la flexion et la fissuration.

Une épaisseur réduite peut faciliter la flexion et la fissuration. MIL ST 810H et 810G (IP68). Les applications militaires requièrent des appareils conformes à cette spécification.

Les applications militaires requièrent des appareils conformes à cette spécification. Compatible MCPTT. Il s’agit d’une norme essentielle pour les ambulanciers, la police et les pompiers. Par exemple, la fonction « push-to-talk » permet de communiquer en appuyant sur un bouton.

Il s’agit d’une norme essentielle pour les ambulanciers, la police et les pompiers. Par exemple, la fonction « push-to-talk » permet de communiquer en appuyant sur un bouton. Résistant à l’eau. Certains appareils durcis sont résistants à l’eau, mais pas étanches. L’étanchéité varie en fonction de la profondeur et de la pression.

Certains appareils durcis sont résistants à l’eau, mais pas étanches. L’étanchéité varie en fonction de la profondeur et de la pression. Résistance aux chutes de 15 m sur du béton. Les tests de résistance aux chutes ou aux chocs varient de quelques pieds à 15 mètres sur du béton.

Les tests de résistance aux chutes ou aux chocs varient de quelques pieds à 15 mètres sur du béton. Fonctionnement avec gants. La sensibilité tactile de l’écran permet de l’utiliser avec des gants.

La sensibilité tactile de l’écran permet de l’utiliser avec des gants. Écran tactile humide. La sensibilité tactile de l’écran permet de l’utiliser lorsqu’il est mouillé.

La sensibilité tactile de l’écran permet de l’utiliser lorsqu’il est mouillé. Affichage facile à lire. Une résolution, une clarté et une taille supérieures peuvent être nécessaires pour lire les détails les plus fins.

Une résolution, une clarté et une taille supérieures peuvent être nécessaires pour lire les détails les plus fins. Protection de l’écran. La qualité du verre de l’écran peut varier, mais il s’agit toujours de verre.

La qualité du verre de l’écran peut varier, mais il s’agit toujours de verre. Batteries amovibles. Possibilité de retirer les batteries pour les recharger ou les remplacer.

Possibilité de retirer les batteries pour les recharger ou les remplacer. Docks de chargement multiples, compatibilité des chargeurs. Lors de l’achat de plusieurs stations d’accueil, vérifiez la compatibilité.

Lors de l’achat de plusieurs stations d’accueil, vérifiez la compatibilité. Radio bidirectionnelle. Cette amélioration de la communication peut s’avérer essentielle dans certains scénarios de déploiement.

Cette amélioration de la communication peut s’avérer essentielle dans certains scénarios de déploiement. Caméra thermique. Visualisez les signatures thermiques grâce à la caméra.

Visualisez les signatures thermiques grâce à la caméra. Autonomie. Cette caractéristique peut s’avérer cruciale pour les utilisateurs d’applications vitales tels que le personnel paramédical, les établissements de santé, la police, les pompiers et l’armée. Les services informatiques doivent s’assurer que les appareils durcis répondent à toutes les autres exigences, telles que la taille, les caractéristiques d’affichage et les ports d’ordinateur portable.

Désavantages des terminaux durcis Les appareils durcis présentent également des inconvénients qui se répartissent en plusieurs catégories. Manque de confort d’usage L’iPhone est un smartphone extrêmement populaire dans les cas d’utilisation professionnelle, mais cet appareil n’est pas durci dans la mesure nécessaire pour à nombreux déploiements. Même si les entreprises trouvent un smartphone durci dont l’interface convient aux utilisateurs, l’encombrement physique, y compris la largeur et le poids, peut devenir un problème pour certains. Les terminaux durcis peuvent être dépourvus de certaines fonctionnalités participant de l’expérience utilisateur, telles que des ports, l’autonomie de la batterie, des fonctions d’affichage, etc. Impression de niveau de robustesse erronée Les utilisateurs peuvent entendre qu’un appareil est robuste et supposer qu’il peut être jeté contre un mur ou écrasé sans aucune répercussion. C’est peut-être vrai pour certains modèles, mais de nombreux modèles subiront des dommages au fil du temps – même s’ils sont insignifiants – qui s’accumuleront. On peut en dire autant de la façon dont les appareils gèrent l’eau et d’autres liquides. Il y a une grande différence entre la résistance aux éclaboussures et l’étanchéité, et de nombreux terminaux durcis ne peuvent pas supporter une immersion prolongée dans l’eau.

Évaluer les coques renforcées Les étuis renforcés constituent un compromis raisonnable pour un durcissement, permettant d’économiser de l’argent et d’offrir une certaine commodité. Les utilisateurs peuvent choisir l’appareil exact dont ils ont besoin ou qu’ils veulent et l’enfermer dans un étui pour le protéger plutôt que d’être limités aux options d’un appareil durci. Les étuis renforcés sont des composants séparés et ne font pas partie de l’appareil, et ne peuvent pas toujours offrir les mêmes niveaux de protection. Cela dit, ils sont simples, faciles, peu coûteux et peuvent offrir plusieurs niveaux de protection. Certains étuis sont classés IP et MIL-STD, et sont même suffisamment étanches pour les plongeurs. Le célèbre OtterBox Defender a été testé et protège contre les chocs jusqu’à une hauteur de 23 étages. Son prix est également abordable, puisqu’il varie entre 30 et 50 dollars. Dans de nombreuses situations, cependant, un simple étui de téléphone standard suffit. L’un des avantages d’un étui est qu’il s’adapte aux appareils existants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans un nouvel équipement ou de déroger aux contrats de service des appareils existants. Il faut également prendre en compte la question de l’erreur de l’utilisateur. Si un utilisateur installe l’étui de manière incorrecte, l’appareil sera susceptible d’être endommagé de manière significative. Cela peut être particulièrement gênant si l’étui n’est pas pratique à utiliser en dehors des conditions de travail dangereuses, ce qui oblige l’utilisateur à sortir fréquemment l’appareil de l’étui. Dans l’ensemble, les étuis peuvent offrir une protection similaire à celle d’un appareil durci, mais il y a l’inconvénient d’avoir une enveloppe autour de l’appareil. Ces étuis peuvent être particulièrement gênants pour les ordinateurs portables et pour l’utilisation d’écrans tactiles. En outre, certains peuvent coûter de 50 à 75 dollars ou plus. Les étuis renforcés ne remplacent pas un appareil durci, car ils constituent généralement une solution de protection de moindre qualité. Mais les deux options ont toujours leur place.