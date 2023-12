Les 6 meilleurs ordinateurs durcis pour les entreprises

Les ordinateurs portables durcis étaient à l’origine destinés à une utilisation militaire, en terrain opérationnel, ou aux premiers intervenants dans des environnements hostiles. Aujourd’hui, ces terminaux durcis sont couramment utilisés par les travailleurs des services publics et les chauffeurs-livreurs, ce qui peut compliquer le choix de l’appareil adéquat.

L’éventail des cas d’usage sur le marché des terminaux durcis peut rendre la sélection d’un appareil difficile. Les dirigeants et les équipes informatiques ont besoin de réponses à des questions importantes telles que la nécessité de disposer de terminaux durcis, les environnements dans lesquels les appareils fonctionneront et l’opportunité d’investir dans une robustesse de niveau militaire. Cet article aidera à répondre à ces questions et explorera les caractéristiques des ordinateurs duscis de Dell, Durabook, Getac, MobileDemand, Panasonic et Xciel.

Le durcissement peut sembler être une caractéristique de qualité que tous les ordinateurs portables devraient inclure, car la technologie est très bien établie et le marché est mûr. Cependant, la vérité est qu’il est plus coûteux de construire et de protéger un ordinateur portable que des terminaux plus stationnaires. Les terminaux durcis coûtent généralement plus d’une fois et demie le prix de leurs homologues non durcis, ce qui dissuade de les acheter, à moins que les cas d’usage ne l’exigent.

En outre, des exigences informatiques plus classiques telles que la vitesse du processeur et les capacités multitâches, la mémoire, la capacité de stockage et la prise en charge des ports et connexions externes (USB, Bluetooth et Wi-Fi) s’appliquent également. En raison de leur coût plus élevé, les dispositifs durcis ont généralement tendance à être plus généreusement dotés en capacités que les ordinateurs à usage normal.

MIL-SPEC et MIL-STD-810

La règle d’or pour les terminaux durcis est de savoir s’ils sont conformes aux spécifications militaires pertinentes (MIL-SPEC) et aux normes connexes pour leur capacité testée et démontrée à fonctionner dans une gamme de conditions extrêmes. La norme la plus récente et la plus pertinente est la MIL-STD-810, maintenue par un partenariat multiservice impliquant l’armée de l’air, l’armée de terre et la marine américaines. Elle est administrée par le US Army Test and Evaluation Command.

Cette norme comprend des tests de pression atmosphérique, de températures élevées et basses, de pluie, d’humidité, de champignons, de brouillard salin pour les tests de rouille, d’exposition au sable et à la poussière, d’atmosphère explosive, d’accélération, de chocs et de chocs de transport, ainsi que de tirs d’armes à feu et de vibrations aléatoires. Il s’agit de tests exigeants et coûteux à planifier, à concevoir et à subir. Un appareil durci qui répond aux exigences de la norme MIL-STD-810 peut généralement faire face à la plupart des situations qui n’entraînent pas une destruction pure et simple. La version la plus récente de la norme est la variante G, généralement désignée par MIL-STD-810G.