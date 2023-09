Cyberassurance : l’essentiel sur Dattak

C’est en 2021 que commence, pour Charlotte Couallier, l’aventure Dattak. Voire même un peu plus tôt. Dans un entretien avec la rédaction, la cofondatrice et directrice générale du courtier grossiste en assurance cyber explique que l’idée a germé avant cela. Passée notamment par CNP Assurances et Axa, et alors forte de déjà 15 ans d’expérience dans le secteur, elle a vu régulièrement des « chefs d’entreprise qui cherchaient à se protéger contre les cyberattaques, à partir de 2019 », puis très rapidement, « le durcissement des conditions d’accès à l’assurance », ainsi que le manque « d’accompagnement pour expliquer aux entreprises les prérequis et ce qu’elles devaient faire pour s’assurer ».

Initialement, l’offre de Dattak s’est concentrée sur les PME, jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires – en indirect, via les courtiers. À la fin du printemps, elle a été étendue pour répondre aux demandes concernant des entreprises de taille intermédiaire, jusqu’à 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Comme pour d’autres, à l’instar par exemple de Stoïk, pas question de retomber dans certaines erreurs historiques, à savoir une prise en compte insuffisante de la posture de sécurité réelle des entreprises.

« Nous analysons la posture de cybersécurité de l’entreprise à la fois d’un point de vue externe, avec un scan que nous avons développé et qui constitue une solution propriétaire, et un scan interne ». Charlotte CouallierCofondatrice et directrice générale, Dattak

Ainsi, explique Charlotte Couallier, « nous analysons la posture de cybersécurité de l’entreprise à la fois d’un point de vue externe, avec un scan que nous avons développé et qui constitue une solution propriétaire, et un scan interne ». Pour les entreprises au-delà de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires, s’ajoute à cela un audit interne dans le cadre duquel le DSI est sollicité. « Cet audit est pour moitié automatisé et pour moitié humain, parce que l’on pense que les deux sont nécessaires pour analyser la posture globale de l’entreprise » et, si besoin, l’améliorer afin de rendre l’organisation assurable.

Alexia Morot, responsable de l’offre cyber de Dattak, et ancienne consultante du cabinet Wavestone passée chez le réassureur SCOR, illustre : « l’idée est d’avoir une approche à 360 degrés, avec une vue externe comme celle que pourrait avoir un attaquant, et de prendre la mesure de la situation en interne avec un questionnaire cyber et un échange privilégié avec le DSI et le RSSI de l’entreprise ».

L’examen externe couvre nombre de bases, des enregistrements DNS aux vulnérabilités affectant éventuellement des systèmes exposés sur Internet, en passant la recherche d’éventuelles fuites de données et aux identifiants disponibles sur le Dark Net, ou encore de plus classiques efforts de dorking. L’idée est simple, résume Alexia Morot : « se mettre dans la peau d’un pirate ».

Le but de l’opération est clair : « permettre aux entreprises de s’améliorer », pour que l’assurance ne soit effectivement là que pour couvrir un risque résiduel.

Dans cette perspective, le questionnaire, pour le volet interne de la posture de cybersécurité, se veut digeste, mais surtout concentré sur l’opérationnel. L’aspect gouvernance n’est pas oublié, mais concerne surtout les plus grandes entreprises.

La recherche et l’analyse de chemins de progression de l’attaque dans le système d’information, par exemple jusqu’à la prise de contrôle de l’environnement Active Directory, ne sont pas imposées à la souscription. C’est toutefois proposé comme service additionnel.