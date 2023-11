Combien de PME mettent la clé sous la porte après une cyberattaque ?

« Entre 50 et 60 % des PME ayant été victimes de cyberattaques mettent la clé sous la porte dans les dix-huit mois qui suivent », estimait Gérard Vallet, fin mars 2023. Le directeur régional Grand Est d’Orange Cyberdefense répondait alors à nos confrères de L’Alsace.

Plus récemment, David Glijer, directeur de la transformation digitale d’ArcelorMittal, l’assurait : « 60 % des PME-TPE qui ont subi une attaque cyber déposent le bilan six mois après ». Une affirmation déjà entendue… à l’automne 2022.

Mais d’où sortent ces chiffres ? Plusieurs sites Web font référence à la CCI Occitanie qui aurait, en 2016, « révélé que 60 % des PME/PMI impactées par les cyberattaques mettaient la clé sous la porte à court terme ». Ces révélations sont toutefois aujourd’hui introuvables sur le site de l’intéressé.

Mais on trouve une référence anglophone de janvier 2019, largement reprise. Dans Cybercrime Magazine, Robert Johnson III, patron de Cimcor, Inc., assure alors que « en fait, 60 % des petites entreprises cessent leurs activités dans les six mois qui suivent une violation de données ou une cyberattaque ». Il se réfère à un site Web qui n’existe plus depuis début 2021.

Reste que cette allégation se retrouve dans un rapport d’information sénatorial de juin 2021, précisant bien au passage que la statistique vaut pour les États-Unis. Et elle apparaît relativement ancienne : on la trouve déjà dans le Denver Post, à l’automne 2016.

En mars 2023, Capital traite ce chiffre avec prudence : « on cite souvent le chiffre de 60 % de PME qui succomberaient à ce genre d’attaque ! Difficile à vérifier, il n’existe aucune statistique fiable sur ce risque létal dans notre pays ». Et cela semble tout à fait justifié.

Une première statistique fantôme… Début mai 2022, la National Cybersecurity Alliance (NCSA), à laquelle est régulièrement attribuée cette statistique, se sent obligée de prendre ses distances par rapport à elle et publie une déclaration sans ambiguïté sur quelque chose qui apparaît dater de… 2011 ! « La National Cyber Security Alliance (NCSA) a remarqué une augmentation du partage et de l’utilisation de cette statistique tierce de 2011 : “60 % des entreprises ferment dans les six mois suivant une cyberattaque” », indique la NCSA dans sa déclaration. Et d’ajouter : « cette statistique n’a pas été générée par les recherches du NCSA et nous ne pouvons pas vérifier sa source originale. Le NCSA n’a pas référencé activement cette statistique depuis plusieurs années, mais nous avons découvert qu’elle était incluse dans une infographie périmée sur notre site Web. Nous avons supprimé toutes ces références et ne recommandons pas de continuer à l’utiliser. Les membres des médias, les décideurs politiques, les petites entreprises et autres sont encouragés à s’appuyer sur des données plus récentes et plus clairement sourcées ».

… et une seconde Du côté d’Orange, une publication d’avril 2022 évoque une autre statistique : « 70 % des PME victimes d’une attaque informatique déposent le bilan dans les trois ans ». Ce chiffre est largement repris, notamment dans le monde de l’assurance cyber, jusque sur le site du Crédit Agricole. Là, c’est une étude IFOP qui est mentionnée comme référence. Faute de lien, une recherche permet de débusquer ladite étude, conduite pour Kaspersky et Euler-Hermes, réalisée début novembre 2018 auprès d’un panel de 702 décideurs de PME en France. Mais surprise : cette statistique sur les dépôts de bilan ne figure ni chez Kaspersky ni chez Euler-Hermes (Allianz). Une absence d’autant plus remarquable qu’il est difficile d’imaginer les services marketing de l’un et de l’autre passer à côté de données aussi marquantes pour les esprits. Compte tenu de la nature du sondage Ces statistiques font régulièrement débat, et manifestement à juste titre. Plusieurs sources nous assurent que rien, que ce soit du côté de clubs d’entreprises ou de tribunaux du commerce, ne permet de les confirmer, bien au contraire. Accessoirement, avec des coûts tels que ceux sortis du sondage Ifop de fin 2018, il apparaît difficile d’imaginer qu’une cyberattaque force effectivement une entreprise à mettre la clé sous la porte : « la plupart du temps, le coût de ces attaques ne dépasse pas les 10 000 € (64 %), bien qu’il soit parfois beaucoup plus élevé. 14 % des répondants admettent que les attaques leur ont coûté plus de 51 000 €, et même plus de 100 000 € pour 6 % d’entre eux ».