DarkGate : ce qu’il faut savoir sur ce maliciel

La première référence à DarkGate remonte à l’automne 2018. A l’époque, les équipes de Fortinet le décrivent ainsi : « ciblant les postes de travail Windows et s'appuyant sur un système de commande et de contrôle réactif, le logiciel malveillant DarkGate se propage par le biais de fichiers torrent. Lorsqu'il est exécuté par l'utilisateur, le malware DarkGate est capable d'éviter d'être détecté par plusieurs produits antivirus et d'exécuter diverses charges utiles, notamment pour le minage de crypto-monnaie [du monero, avec XMRig, N.D.L.R.], le vol de crypto-monnaie, le ransomware et la prise de contrôle à distance du poste de travail ».

On retrouve donc là les caractéristiques d’un véritable couteau Suisse du piratage, avec des capacités de loader – pour télécharger et activer des charges utiles à la demande –, de cheval de Troie, ou encore d’infostealer, entre autres.

Ce maliciel utilisait alors une infrastructure de commande et de contrôle (C2) « dissimulée dans des enregistrements DNS légitimes provenant de services légitimes, notamment les CDN Akamai et AWS, ce qui lui permet d'éviter les techniques de détection basées sur la réputation ».

Aussi appelé MehCrypter, DarkGate a fait l’objet d’une publicité active de son auteur, sur un forum fréquenté notamment par des cybercriminels, au mois de juin 2023 : il y est alors proposé en mode service, pour 1 000 $ la journée, 15 000 $ par mois, ou 100 000 $ à l’année.

A partir de ce moment-là, et plus encore à l’issue de la mise à la retraire – forcée et temporaire – de Qakbot, l’activité liée à DarkGate augmente significativement. Spamhaus estime que DarkGate a émergé, avec Pikabot, parmi les nouveaux chouchous des cybercriminels. Chez Cofence, Dylan Duncan se demandait déjà, fin novembre dernier, si DarkGate et Pikabot ne constituaient pas le « nouveau Qakbot ».

Toujours à l’automne dernier, les équipes de Sekoia.io se penchaient sur DarkGate, relevant notamment son utilisation par l’acteur malveillant suivi sous la référence TA577. Pour quoi est-il connu ? Proofpoint indiquequ’il « distribue des charges virales telles que Qbot, IceID, SystemBC, SmokeLoader, Ursnif et Cobalt Strike ». Et d’ajouter être « presque certain de l'implication de TA577 dans l'infection du ransomware Sodinokibi survenue en mars 2021 ».

L’un des composants clés de la chaîne d’infection de DarkGate est un script AutoIT v3, analysé en détail par le chercheur 0xToxin, début août 2023. C’est lui qui assure le chargement et l’exécution de DarkGate. Mais la manière dont il parvient à l’ordinateur de la victime varie sensiblement d’un cas à l’autre.