IA et Marathon, le début d’un long chemin

La technologie est entrée dans l’univers du sport de haut niveau depuis plusieurs années, du côté des sportifs comme des spectateurs. Les grands rendez-vous, dont ASO (Amaury Sport Organisation) est un des grands organisateurs, sont souvent l’opportunité d’expérimenter de nouveaux usages tout en constituant une vitrine pour des acteurs technologiques.

Analytique avancée et IA jouent ainsi un rôle au sein du XV de France de rugby et de sa fédération. La plus grande course cycliste du monde, le Tour de France, transforme l’expérience de ses fans et des téléspectateurs avec l’IoT, l’analyse de données et le Machine Learning.

Mais la tech trouve aussi sa place dans d’autres disciplines, dont la course à pied.

TCS, marathonien et expert de l’IA Organisateurs de plusieurs marathons, ASO a officialisé fin mars un partenariat technologique avec l’Indien TCS. Tata Consultancy Services est désormais, et pour trois ans, le partenaire intelligence artificielle et numérique du « Schneider Electric Marathon de Paris ». L’événement accueillait près de 57 000 coureurs. L’ESN indienne aux 500 000 salariés est déjà associée à cinq marathons de référence (New York, Londres, Chicago, Boston et Sydney), et désormais Paris. « TCS est partenaire de 14 événements mondiaux réunissant plus de 600 000 coureurs chaque année », indique l’ESN. Pour le compte d’ASO, TCS doit « enrichir l’expérience de course, la rendant plus personnalisée, interactive et accessible pour les coureurs et les spectateurs. » Yann Le Moënner, PDG d’Amaury Sport Organisation qui gère plus de 100 événements sportifs dans le monde, attend de son nouveau partenaire qu’il fasse « grandir » le marathon parisien et enrichisse son « expérience digitale. » « Ensemble, nous souhaitons proposer une expérience toujours plus immersive et connectée, au service des coureurs et des spectateurs », ajoute le patron d’ASO, sans pour autant détailler pas la nature des projets technologiques amenés à être développés

Live Tracking et Coup de Boost lors du 48e marathon de Paris TCS a en revanche fourni quelques précisions sur deux technologies – orientées spectateurs – après la 48e édition du Marathon de Paris. Le premier a été le Live Tracking pour le suivi en temps réel des performances des coureurs (856 000 visiteurs uniques). Le second, baptisé « Le Coup de Boost », permettait aux supporters d’envoyer des messages personnalisés aux coureurs sur un écran géant situé Place de la Nation. « Quand un coureur passait devant cet écran, son message de soutien apparaissait instantanément », précise TCS. En tout 132 796 messages ont été envoyés. Des gadgets digitaux ? Ils ne constituent sans doute pas des prouesses technologiques. Mais TCS développe des applications plus complexes grâce à un centre d’excellence en IA installé à La Défense. Le hub innovation se spécialise sur l’interface cerveau-machine et l’empathie artificielle. Lors d’une conférence en mars, Tata a proposé plusieurs démos de ses développements à destination des athlètes. Certaines d’entre elles étaient d’ailleurs présentées plus tard en avril lors du salon Run Experience. Parmi elles, une application des jumeaux numériques. TCS a conçu le « Cœur Digital » de Desiree Linden, véritable réplique de celui de la célèbre marathonienne – gagnante du marathon de Boston en 2018. Le jumeau est décrit comme le moyen « d’observer et d’analyser les réactions cardiaques en fonction de l’effort fourni, offrant ainsi des insights précieux sur la performance athlétique. »