En cas de crise cyber, comment optimiser l'indispensable collaboration entre RSSI et DPO ?

La réglementation sur la protection des données ne se limite pas à des obligations en matière de confidentialité. Entreprises et administrations sont également tenues de mettre en œuvre des mesures de sécurité suffisantes.

Nombre d’entre elles ont pourtant été prises en défaut en 2024, comme le soulignait le secrétaire général de la CNIL en ouverture de l’Université des DPO de l’AFCDP. « Nous avons vu d’énormes bases de données se faire attaquer tous les mois, dans tous les domaines », rappelle Louis Dutheillet de Lamothe.

Un DPO en quête urgente d’information lors des violations de données

Ces incidents ont permis à la CNIL et à ses partenaires institutionnels, dont l’ANSSI, de constater que « trop souvent » des mesures qui figurent depuis des années dans les guides de sécurité étaient négligées. « Cela impliquera des réactions pour tirer les conséquences de ces trop grandes vulnérabilités. »

Benjamin Leroux, directeur et expert cybersécurité d’Advens, précise le panorama de la menace. « On a toujours une augmentation, même si cela a augmenté un peu moins que l’année précédente » en ce qui concerne les attaques avec rançon.

« Ce qui a en revanche beaucoup progressé, c’est le nombre de vulnérabilités dans les logiciels, notamment, et ce n’est pas de chance, dans les logiciels de sécurité : firewall, outil d’accès à distance, etc. », poursuit-il.

Le spécialiste relève une autre tendance qui consiste, pour les attaquants, à dérober des données, mais « sans plus s’embêter à chiffrer. » Pour obtenir une rançon, le chantage repose sur une menace de divulgation sur le dark web.

Chiffrement ou non, un tel scénario constitue une « violation de données » au sens de la loi et donc des obligations à respecter. Mais encore faut-il que le délégué à la protection des données, le DPO, soit informé, signale Mathilde Stines, responsable du pôle médico-social pour Lexagone, cabinet de conseil et conformité RGPD.