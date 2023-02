NIS 2 : pour les DPO, après le RGPD la cybersécurité

Le colonel Emmanuel Naëgelen l’avoue bien volontiers. Avant de prendre la parole devant un parterre de DPO, le nouveau directeur adjoint de l’ANSSI, invité par l’AFCDP, n’avait qu’une vision « un peu lointaine » de ce que pouvait être cette fonction de Délégué à la Protection des Données.

« La préparation que j’ai menée avant de venir a été édifiante. Elle m’a fait réaliser que je vivais manifestement dans l’ignorance de toute une communauté professionnelle, avec laquelle, pourtant, j’aurais dû avoir des relations très fortes », a-t-il commencé à avouer, avant de continuer « j’ai vraiment réalisé à quel point nos destins sont liés. »

De manière assez naturelle, la protection des données passe en effet par la cybersécurité. Les uns (DPO) et les autres (RSSI) sont donc amenés à se croiser. Et de plus en plus.

Toutes ces organisations publiques comme privées « vont devoir revoir et améliorer la cybersécurité de leurs SI, avec évidemment des niveaux d’exigences adaptés », prévient le Directeur adjoint de l’ANSSI. « Nous allons passer de 500 opérateurs régulés, que nous suivons de manière assez fine à l’ANSSI, à plus de 10 000 », chiffre-t-il. « C’est une directive aussi ambitieuse que le RGPD ».

L’ANSSI aussi s’adapte à NIS 2

Au passage, comme l’ANSSI ne peut suivre de manière proche un aussi grand nombre d’entités, l’agence va continuer son évolution, entamée il y a deux ans, vers une approche « à la fois réticulaire et servicielle » (sic).

En clair, « réticulaire » pour une approche qui se veut pragmatique, avec un travail en réseau et de proximité : mise en place de centres régionaux (CSRIT) et de centres de réactions cyber (CERT) dans des secteurs comme le maritime (les deux, grâce à France Relance), création d’un Groupement d’Intérêt Public Action contre la Cybermalveillance en 2017 (pour conseiller les particuliers et les TPE/PME), ou encore la nomination de référents préfectoraux en sécurité numérique depuis 2022.

Et « servicielle » pour des services en ligne « les plus simples et les plus automatisés possibles, pour permettre au plus grand nombre d’en profiter ».

L’ANSSI se voit également dotée d’un vrai pouvoir de sanction (elle en avait déjà un, mais dans les faits, l’agence ne l’appliquait pas – confie Emmanuel Naëgelen) pour « les cas extrêmes » de non-respect des exigences de NIS 2. Tout comme pour le respect du RGPD – suivi par la CNIL –, pas question de compter sur une impunité de l’inaction.