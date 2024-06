IA de confiance : le mode d’emploi de la CNIL

L’AI Act, le règlement européen sur l’intelligence artificielle adopté en avril par les eurodéputés, constitue un domaine d’intérêt pour les entreprises, dont Microsoft et OpenAI, mais également pour le gendarme français des données personnelles.

L’IA figure en effet parmi les compétences de la CNIL. Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’AI Act en 2026, l’autorité avait d’ailleurs entamé sa mission dès 2023 au travers de la création d’un service de l’intelligence artificielle.

Concrètement, la réponse de l’autorité indépendante prend la forme de deux séries de recommandations visant à « aider les professionnels à concilier innovation et respect des droits des personnes. » D’autres suivront, annonce-t-elle d’ores et déjà.

Une démarche en 7 phases

Sont dès lors potentiellement concernés tous les types d’IA, qu’il s’agisse de machine learning, d’IA à usage général, ou de systèmes dont l’apprentissage est réalisé une fois ou de façon continue. Le combo RGPD + AI Act s’applique à partir du moment où des données personnelles sont utilisées.

Pour assurer la conformité, les recommandations de la CNIL portent par ailleurs sur l’ensemble du cycle de développement des systèmes d’IA. Le déploiement, lui, est exclu. Le travail pour les éditeurs n’en demeure pas moins conséquent. Sont concernés : la conception du système, la constitution de la base de données et l’apprentissage.

Afin d’accompagner la mise en conformité des IA, le régulateur propose une démarche en sept phases. La première porte sur la définition de l’objectif ou finalité du système d’IA. La finalité « permet de cadrer et de limiter les données personnelles que l’on va pouvoir utiliser pour l’entraînement. »

Et attention, l’objectif doit être établi dès la définition du projet et être explicite (soit « connu et compréhensible »). Il doit enfin « être légitime », « c’est-à-dire compatible avec les missions de l’organisme. » Voilà pour la théorie. Dans la pratique, trois types de situations peuvent se présenter.

Le plus simple : l’usage opérationnel est clair et correspond alors à la finalité. Pour les systèmes d’IA à usage général, c’est plus compliqué. Cependant, la finalité ne pourra pas être simplement définie de « manière trop générale ».

Seront notamment précisées la typologie d’IA (computer vision, GenAI, etc.), les fonctionnalités et les capacités techniquement envisageables. En matière de bonnes pratiques, la CNIL recommande d’ailleurs de « donner encore plus de précisions quant à l’objectif poursuivi », par exemple en déterminant les capacités prévisibles les plus à risque, ou les fonctionnalités exclues by design.

Les IA développées à des fins de recherche scientifique constituent une autre configuration. Dans ce cas, l’objectif peut être moins détaillé « compte tenu des difficultés à le définir précisément dès le début de vos travaux. »