Programmation : pourquoi et comment passer aux langages « memory-safe »

La sécurité de la mémoire dans les applications, les services et les systèmes est une préoccupation essentielle pour les responsables informatiques en raison des vulnérabilités associées, des coûts de maintenance et des risques réglementaires.

Le coût caché des vulnérabilités liées à la mémoire

Les vulnérabilités liées à la mémoire restent l’une des sources les plus persistantes et les plus graves de défauts logiciels. Ces failles surviennent lorsque le logiciel gère de manière incorrecte l’allocation, l’accès ou la libération de la mémoire.

Voici quelques exemples de problèmes liés à la mémoire :

Débordements de tampon. L’écriture de données au-delà d’un tampon alloué entraîne souvent des plantages d’applications, la corruption de données ou l’exécution de code à distance (cf. Heartbleed).

Erreurs d’utilisation après libération. L’accès à la mémoire après sa libération est souvent exploité pour corrompre le flux d’exécution d’un programme.

Lectures et écritures hors limites. L’accès à la mémoire en dehors de la plage prévue peut entraîner la fuite d’informations sensibles ou provoquer le « crash » de l’application.

Erreurs de double libération. Tenter de libérer deux fois le même bloc de mémoire peut corrompre les structures de gestion.

Fuites de mémoire. L’allocation de mémoire sans libération appropriée épuise progressivement les ressources système. Elle peut être exploitée lors d’attaques de déni de service ou pour accéder à des informations sensibles (si la mémoire non libérée en contient).

Déréférencements de pointeur nul. Tenter d’accéder à la mémoire via un pointeur nul entraîne souvent le plantage de l’application.

Les entreprises ont passé des décennies à former les développeurs pour éviter ce genre de problèmes et à mettre au point des outils défensifs. Les mesures d’atténuation traditionnelles comprennent les revues de code, l’analyse statique et les protections d’exécution. Elles contribuent à réduire ces risques. Cependant, ces étapes interviennent vers la fin du cycle de développement ou en production. Et pourtant, le problème persiste.

Le coût réel des problèmes de mémoire se limite rarement à une seule violation ou à un simple bug. Les vulnérabilités associées sont fréquentes dans les avis de sécurité critiques. En clair, elles déclenchent souvent des cycles de correctifs d’urgence, des interruptions de production et des efforts intensifs de réponse aux incidents. Ces incidents détournent les ingénieurs seniors, les développeurs, les équipes de sécurité et les responsables informatiques de leurs initiatives stratégiques. Résultat, cela freine leur productivité et augmente l’épuisement professionnel.

Les langages les plus souvent concernés par ces problèmes – C et C++ – propulsent des applications sensibles dans l’automobile, la santé, l’industrie, l’aérospatiale et la défense. Toutefois, les failles Citrixbleed et Citrixbleed 2, affectant les appliances réseau NetScaler, tendent à démontrer que la majorité des entreprises peuvent subir ces failles. C’est aussi la raison pour laquelle Microsoft étudie le passage à Rust en lieu et place de C/C++ pour certaines de ses briques, dont la librairie de chiffrement SymCrypt. Le CISA (l’homologue américain de l’ANSSI) a revu sa documentation en juin 2025 pour avertir et conseiller les organisations publiques et privées.

Que signifie réellement sécurité mémoire « by design » ?

L’expression « sécurité mémoire by design » fait référence aux langages de programmation et aux environnements d’exécution qui empêchent de nombreuses erreurs liées à la mémoire avant le déploiement. Cette approche réduit la dépendance aux revues de code, à la discipline des développeurs et aux outils de sécurité post-compilation.

Ces langages rendent difficile, voire impossible, l’écriture de code qui lit ou écrit en dehors de la mémoire allouée, ou qui l’utilise après qu’elle a été libérée. Dans le meilleur des cas, ils empêchent les comportements dangereux, a minima, ils permettent de les détecter tôt dans le cycle de développement.

Pour ce faire, deux techniques majeures existent. Certains des langages s’appuient sur la gestion automatique de la mémoire et la collection de déchets. D’autres utilisent des règles de propriété et d’emprunt au moment de la compilation.

Pour les responsables informatiques, les langages sécurisés pour la mémoire offrent un moyen structurel de réduire les risques plutôt qu’un moyen procédural. Ils déplacent la sécurité vers la phase de conception (« shift left »), réduisant ainsi le recours aux correctifs, aux contrôles compensatoires et aux interventions d’urgence. Il en résulte des systèmes plus prévisibles, des risques opérationnels réduits et des pratiques d’ingénierie évolutives.