4 tendances informatiques à surveiller en 2026 pour les utilisateurs finaux

Résumé : L'informatique pour les utilisateurs finaux est devenue un facteur déterminant en matière de risques métiers et de résilience opérationnelle. Les décisions autrefois considérées comme tactiques (gestion des terminaux, contrôle d'accès et plateformes de bureau) ont désormais des implications à long terme en matière de sécurité, de coûts et de gouvernance. Alors que les bouleversements s'accélèrent dans les modèles d'infrastructure, d'identité et de main-d'œuvre, les responsables de l'informatique de l'utilisateur final (EUC, ou End-User Computing) doivent aligner leurs choix technologiques sur un modèle opérationnel plus résilient et plus conscient des risques à l'horizon 2026.

L'informatique pour les utilisateurs finaux entre dans une phase de transformation, marquée par les progrès rapides de l'IA, les architectures centrées sur l'identité et les répercussions des changements majeurs de plateformes, tels que l'acquisition de VMware par Broadcom.

Alors que les organisations dépassent la fin du support de Windows 10 et s'adaptent à Windows 11, le paysage EUC se fragmente en plusieurs voies spécialisées. Ces voies exigent des stratégies sur mesure pour les travailleurs du savoir, les équipes de première ligne et les environnements réglementés. Parallèlement, la gouvernance des identités, l'observabilité et la modernisation des applications passent du statut de bonnes pratiques à celui d'exigences de base. Pour les DSI et les responsables EUC, l'année à venir sera moins marquée par des mises à niveau progressives que par la prise de décisions fondamentales qui définiront la résilience opérationnelle, la posture de sécurité et l'expérience utilisateur pour les années à venir.

Les responsables IT doivent connaître ces quatre grandes tendances EUC pour 2026, comprendre leur importance et savoir comment adapter leurs stratégies pour obtenir des résultats pérennes.

1. Les opérations EUC basées sur l'IA deviennent la norme En 2026, les copilotes IA, les workflows agentiques, l'analyse de l'expérience numérique des employés, et la correction automatisée vont profondément transformer l'EUC. Le changement le plus significatif réside dans le passage d'un dépannage réactif à des opérations prédictives qui anticipent et résolvent les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs. Les copilotes IA servent désormais d'assistants intégrés pour les utilisateurs finaux et les équipes informatiques, fournissant des conseils en temps réel et automatisant les tâches routinières. Les workflows agentiques réduisent les interventions manuelles et rationalisent les processus d'assistance. Les plateformes d'analyse avancée de l'expérience utilisateur surveillent en permanence la santé des terminaux, le sentiment des utilisateurs et les performances des applications. Lorsqu'elles détectent des anomalies, des outils de correction automatisés peuvent résoudre les problèmes instantanément ou ne transmettre que les cas les plus complexes à des ingénieurs humains. La transition vers des opérations prédictives se traduit par une diminution des incidents de panne/réparation et un environnement EUC plus résilient. Les modèles d'IA utilisent des données historiques et en temps réel pour prévoir les pannes d'appareils, les plantages d'applications ou les goulots d'étranglement en matière de performances. Ce changement peut apporter des avantages dans les domaines suivants : Volume d'assistance. La correction automatisée et l'analyse prédictive peuvent réduire le volume de tickets, libérant ainsi des ressources informatiques pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

La correction automatisée et l'analyse prédictive peuvent réduire le volume de tickets, libérant ainsi des ressources informatiques pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Coûts opérationnels. La réduction du nombre d'escalades et l'accélération de la résolution des incidents se traduisent par des économies substantielles, en particulier pour les organisations disposant d'effectifs importants et dispersés.

La réduction du nombre d'escalades et l'accélération de la résolution des incidents se traduisent par des économies substantielles, en particulier pour les organisations disposant d'effectifs importants et dispersés. Expérience utilisateur. Une assistance proactive et des terminaux à réparation automatique améliorent la satisfaction des utilisateurs, réduisent les temps d'arrêt et augmentent la productivité. Les équipes informatiques devront également réévaluer leur manière de gérer la sécurité et les accès. Le contrôle d'accès traditionnel basé sur les rôles est statique et accorde souvent des droits administratifs permanents, ce qui augmente les risques. En revanche, l'orchestration des agents basée sur l'IA applique le principe du zéro privilège permanent (ZSP) et l'accès aux identifiants juste à temps (JIT). Les privilèges sont accordés de manière dynamique, uniquement pour la durée et la portée nécessaires à la tâche de correction. Ensuite, ils sont révoqués. Cela réduit considérablement la surface d'attaque et aligne les opérations EUC sur les cadres de sécurité modernes. Points de décision pour les dirigeants de l'EUC Évaluer les capacités d'IA et d'automatisation dans l'ensemble d'outils EUC actuel de l'organisation.

Donner la priorité aux plateformes qui offrent des analyses d'expérience utilisateur intégrées et des mesures correctives automatisées.

Planifier la gestion du changement opérationnel et former les équipes d'assistance aux nouveaux flux de travail optimisés par l'IA.

Mettre à jour les politiques de sécurité afin d'utiliser les modèles d'accès ZSP et JIT.

2. EUC axé sur l'identité avec Microsoft Entra comme plan de contrôle À mesure que les organisations diversifient leur parc d'appareils et adoptent le travail hybride, l'identité est devenue la principale couche architecturale de l'EUC. Plutôt que d'ancrer la sécurité et l'accès autour des appareils ou des systèmes d'exploitation, les responsables EUC s'orientent vers des modèles centrés sur l'identité qui unifient l'accès, la gouvernance et la conformité sur tous les terminaux et toutes les plateformes. La prolifération des applications cloud, du télétravail et du BYOD a rendu insuffisants les contrôles traditionnels basés sur le périmètre et spécifiques aux systèmes d'exploitation. L'identité offre un moyen cohérent et évolutif de gérer qui a accès à quoi, quel que soit le type d'appareil, l'emplacement ou la plateforme. Microsoft Entra est devenu le plan de contrôle de facto pour l'EUC basé sur l'identité, allant bien au-delà de l'authentification de base. Ses fonctionnalités sont les suivantes : Accès conditionnel. Politiques dynamiques et contextuelles qui autorisent ou bloquent l'accès en fonction du risque lié à l'utilisateur, de l'état du périphérique, de l'emplacement et du contexte de la session.

Politiques dynamiques et contextuelles qui autorisent ou bloquent l'accès en fonction du risque lié à l'utilisateur, de l'état du périphérique, de l'emplacement et du contexte de la session. Confiance dans les appareils. Intégration avec des outils de gestion des appareils afin de garantir que seuls les appareils conformes et fiables puissent accéder aux ressources sensibles, quel que soit le système d'exploitation.

Intégration avec des outils de gestion des appareils afin de garantir que seuls les appareils conformes et fiables puissent accéder aux ressources sensibles, quel que soit le système d'exploitation. Évaluation de la conformité. Évaluation continue de la posture des appareils, de l'utilisation des applications et du comportement des utilisateurs par rapport aux politiques organisationnelles et aux exigences réglementaires.

Évaluation continue de la posture des appareils, de l'utilisation des applications et du comportement des utilisateurs par rapport aux politiques organisationnelles et aux exigences réglementaires. Gouvernance des accès. Gestion centralisée des autorisations, des droits et des événements du cycle de vie dans les environnements Windows 11, Android Enterprise, ChromeOS Flex, macOS et VDI/DaaS. L'architecture d'Entra est conçue pour le modèle « zero trust ». Les contrôles basés sur l'identité garantissent que chaque demande d'accès est authentifiée, autorisée et évaluée en permanence. Cela minimise les mouvements latéraux et réduit la portée des violations potentielles. Les agents IA représentent également un nouveau niveau de risque. À mesure que les organisations déploient des copilotes IA et des flux de travail automatisés, ces agents ont accès à des données sensibles, à des systèmes et à des pouvoirs décisionnels. Cependant, les systèmes traditionnels de gestion des identités et des accès ont été conçus pour des utilisateurs humains, et non pour des agents logiciels autonomes. Cela pose les problèmes suivants : Prolifération de l'IA. La prolifération des agents IA peut entraîner une prolifération des identités, chaque agent nécessitant ses propres identifiants, autorisations et gouvernance, multipliant ainsi la surface d'attaque.

La prolifération des agents IA peut entraîner une prolifération des identités, chaque agent nécessitant ses propres identifiants, autorisations et gouvernance, multipliant ainsi la surface d'attaque. Menaces liées à l'IA malveillante. Les agents IA malveillants ou mal gérés peuvent agir comme des menaces internes, exfiltrant des données ou effectuant des modifications non autorisées à la vitesse de l'éclair.

Les agents IA malveillants ou mal gérés peuvent agir comme des menaces internes, exfiltrant des données ou effectuant des modifications non autorisées à la vitesse de l'éclair. Lacunes en matière de gouvernance. Sans une gouvernance complète des identités pour les acteurs non humains, les organisations risquent de perdre la visibilité et le contrôle sur ce à quoi les agents IA peuvent accéder et ce qu'ils peuvent faire. Pour vous protéger contre ces menaces, étendez les cadres de gouvernance des identités afin de couvrir à la fois les identités humaines et celles liées à l'IA/l'automatisation. Appliquez les principes du moindre privilège et du ZSP à tous les agents, en utilisant l'accès JIT et la surveillance continue. Les équipes informatiques doivent auditer et examiner l'activité des agents IA avec la même rigueur que pour les utilisateurs finaux privilégiés. Points de décision pour les dirigeants de l'EUC Centrer l'architecture EUC sur l'identité, et non sur l'appareil ou le système d'exploitation.

Utilisez Microsoft Entra pour l'accès conditionnel unifié, la confiance des appareils et la gestion de la conformité.

Alignez les politiques d'accès sur les principes du zéro confiance, tels que la vérification continue, le principe du moindre privilège et les contrôles adaptatifs.

Étendez la gouvernance et la surveillance des identités à tous les agents d'IA et d'automatisation, et pas seulement aux humains.

3. Refonte de la plateforme EUC après VMware L'acquisition de VMware par Broadcom a provoqué un bouleversement radical dans le paysage de l'EUC. Autrefois pilier stable du VDI et de la gestion unifiée des terminaux, le portefeuille EUC de VMware, en particulier Horizon et Workspace One, est désormais confronté à d'importants obstacles stratégiques et financiers. Les entreprises réévaluent VMware EUC, désormais appelé Omnissa, pour les raisons suivantes : Bouleversement du modèle de licence. Sous Omnissa, les coûts de licence pour Horizon et Workspace One ont considérablement augmenté. Les organisations habituées à des dépenses d'investissement prévisibles sont désormais confrontées à des dépenses d'exploitation volatiles, basées sur l'utilisation. Cela rend la budgétisation et le contrôle des coûts plus complexes.

Sous Omnissa, les coûts de licence pour Horizon et Workspace One ont considérablement augmenté. Les organisations habituées à des dépenses d'investissement prévisibles sont désormais confrontées à des dépenses d'exploitation volatiles, basées sur l'utilisation. Cela rend la budgétisation et le contrôle des coûts plus complexes. Flexibilité réduite. De nombreux clients signalent des conditions contractuelles moins avantageuses, des niveaux d'assistance limités et moins d'options de personnalisation.

De nombreux clients signalent des conditions contractuelles moins avantageuses, des niveaux d'assistance limités et moins d'options de personnalisation. Incertitude stratégique. Le processus de rebranding a créé une incertitude quant au soutien et aux investissements à long terme. Alors que l'entreprise se réorganise, les clients déplacés pourraient envisager d'autres concurrents basés sur le cloud, notamment Citrix, Azure Virtual Desktop, Amazon WorkSpaces et des fournisseurs spécialisés dans les solutions VDI/DaaS. Le passage à des environnements hybrides nécessite des plateformes capables de gérer et de sécuriser les terminaux sur plusieurs domaines. Les responsables informatiques doivent examiner leur infrastructure existante afin d'évaluer son état actuel et comparer les tarifs d'Omnissa à ceux d'autres plateformes. Veillez à prendre en compte les coûts de migration cachés dans cette comparaison. Calculez les risques liés à la continuité des activités, à la conformité et à l'assistance en cas de maintien ou d'abandon. Sélectionnez les outils compétitifs en fonction de l'adéquation des fonctionnalités, de la compatibilité avec l'écosystème, de l'évolutivité et des feuilles de route futures. Planifiez la migration et l'exécution pour 2026 dans les domaines suivants : Déplacement des profils. Planifiez et exécutez les migrations des profils utilisateur vers de nouvelles plateformes.

Planifiez et exécutez les migrations des profils utilisateur vers de nouvelles plateformes. Emballage des applications. Reconditionnez et validez les applications pour l'environnement VDI ou DaaS cible. Tenez compte de la compatibilité des plateformes pour les applications héritées.

Reconditionnez et validez les applications pour l'environnement VDI ou DaaS cible. Tenez compte de la compatibilité des plateformes pour les applications héritées. Reconstruction d'images VDI. Développez, testez et déployez de nouvelles images de bureau pour garantir la sécurité et les performances.

Développez, testez et déployez de nouvelles images de bureau pour garantir la sécurité et les performances. Soutenez la reconversion professionnelle. Améliorez les compétences des équipes informatiques et d'assistance afin qu'elles puissent utiliser les nouveaux outils et workflows.

Améliorez les compétences des équipes informatiques et d'assistance afin qu'elles puissent utiliser les nouveaux outils et workflows. Réinitialisation de la conformité. Revalidez la posture de conformité et mettez à jour les processus d'audit pour le nouvel environnement.

Revalidez la posture de conformité et mettez à jour les processus d'audit pour le nouvel environnement. Considérations relatives à l'intégration. Assurez une intégration transparente avec les outils de sauvegarde, les workflows d'automatisation et les modèles de mise en réseau afin d'éviter les angles morts opérationnels. Relever le défi post-VMware EUC est un processus complexe qui s'étend sur plusieurs années. Des solutions rapides peuvent être envisagées pour les charges de travail non critiques. Les migrations à grande échelle exigent une planification minutieuse, une exécution par étapes et une optimisation continue. Points de décision pour les dirigeants de l'EUC Considérez 2025 comme l'année d'évaluation stratégique. Ne vous précipitez pas, mais ne retardez pas l'analyse fondamentale.

Allouer des ressources pour la phase de migration/exécution prévue en 2026, y compris un budget pour les coûts cachés et la formation continue.

Élaborez un guide de migration qui réponde aux exigences techniques, opérationnelles et de conformité.

Impliquez les parties prenantes dès le début, en particulier les équipes chargées de la sécurité, de la conformité et de l'assistance aux utilisateurs finaux.

Donnez la priorité aux plateformes dotées d'écosystèmes d'intégration solides pour la sauvegarde, l'automatisation et la mise en réseau.

4. Renforcement de Windows 11 après la fin du support de Windows 10 Les appareils Windows 10 ne bénéficient plus d'assistance ni de mises à jour de sécurité depuis octobre 2025. Ces appareils exposent les entreprises à un risque croissant lié aux vulnérabilités non corrigées. Les pirates informatiques s'attaquent rapidement aux versions de systèmes d'exploitation qui ne sont plus prises en charge. Les entreprises doivent migrer vers des terminaux Windows 11 et les renforcer afin de maintenir leur conformité et de réduire leur exposition. Les principales mesures de sécurité pour Windows 11 sont les suivantes : Référence. Établissez et appliquez une référence de configuration sécurisée. Utilisez des outils tels que Microsoft Security Baselines pour garantir la cohérence et la conformité sur tous les appareils Windows 11.

Établissez et appliquez une référence de configuration sécurisée. Utilisez des outils tels que Microsoft Security Baselines pour garantir la cohérence et la conformité sur tous les appareils Windows 11. Démarrage sécurisé. Activez le démarrage sécurisé pour empêcher l'exécution de code non autorisé pendant le processus de démarrage.

Activez le démarrage sécurisé pour empêcher l'exécution de code non autorisé pendant le processus de démarrage. Sécurité basée sur la virtualisation. Utilisez la sécurité basée sur la virtualisation et l'intégrité du code protégée par hyperviseur pour isoler les processus critiques et vous défendre contre les logiciels malveillants avancés.

Utilisez la sécurité basée sur la virtualisation et l'intégrité du code protégée par hyperviseur pour isoler les processus critiques et vous défendre contre les logiciels malveillants avancés. Adoption du passwordless. Passez à l'authentification sans mot de passe pour réduire le risque de vol d'identifiants.

Passez à l'authentification sans mot de passe pour réduire le risque de vol d'identifiants. Intégrité de la mémoire. Activez les fonctionnalités d'intégrité de la mémoire pour empêcher les pirates d'injecter du code malveillant dans les processus hautement sécurisés.

Activez les fonctionnalités d'intégrité de la mémoire pour empêcher les pirates d'injecter du code malveillant dans les processus hautement sécurisés. Validation de la compatibilité des applications. Testez et validez soigneusement la compatibilité des applications afin d'éviter toute perturbation et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Testez et validez soigneusement la compatibilité des applications afin d'éviter toute perturbation et d'améliorer l'expérience utilisateur. Alignement de l'accès conditionnel. Intégrez la conformité des appareils aux politiques d'accès conditionnel basées sur l'identité pour une approche zéro confiance unifiée. Le renforcement de la sécurité des systèmes d'exploitation entraîne souvent une augmentation du volume d'assistance à court terme, car les utilisateurs doivent s'adapter à de nouveaux contrôles de sécurité, méthodes d'authentification et politiques relatives aux appareils. Une communication proactive et la formation des utilisateurs sont essentielles pour minimiser les frictions. Les améliorations en matière de sécurité, telles que les connexions sans mot de passe et l'intégrité de la mémoire, peuvent améliorer l'expérience utilisateur, mais uniquement si la gestion du changement est considérée comme une priorité. De plus, le service informatique doit veiller à ce que la gouvernance et le contrôle des dérives soient en place. Une gestion automatisée de la configuration et une surveillance continue de la conformité sont nécessaires pour éviter toute dérive par rapport aux bases de référence sécurisées et maintenir l'alignement réglementaire. La planification de la segmentation des appareils est un autre élément important du processus de renforcement de la sécurité du système d'exploitation. Une approche unique pour tous n'est plus viable. La segmentation des appareils en fonction du rôle de l'utilisateur, du profil de risque et des modèles de comportement permet de mettre en place des contrôles de sécurité et des politiques opérationnelles ciblés. Pour les travailleurs de première ligne, privilégiez la simplicité, les modes kiosque et le verrouillage renforcé des appareils. Les environnements réglementés ou spécialisés, en revanche, exigent un renforcement complet, des pistes d'audit et une application stricte de la conformité. Points de décision pour les dirigeants de l'EUC Considérez le renforcement de Windows 11 comme un processus continu, et non comme un projet ponctuel.

Investissez dans l'automatisation pour l'application des normes de base, la détection des écarts et la production de rapports de conformité.

Alignez la sécurité du système d'exploitation avec l'identité et l'accès conditionnel pour un modèle zéro confiance unifié.

Segmenter la gestion des appareils et l'application des politiques en fonction du rôle de l'utilisateur et du risque comportemental.

Prévoyez un soutien accru pendant la transition, avec une formation et une communication claires destinées aux utilisateurs.