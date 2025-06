Qu’est-ce que le transfert de risque ? Méthodes, exemples et conseils stratégiques

Si l’assurance est la forme la plus connue de transfert de risques, le concept transcende aujourd’hui les polices d’assurance traditionnelles. Dans la gestion de projet, les risques sont transférés à des entrepreneurs ou à des fournisseurs spécialisés. Dans le domaine de la cybersécurité, les organisations transfèrent certains risques liés à la sécurité des données à des fournisseurs de services cloud ou à des sociétés de sécurité spécialisées.

Le transfert de risque s’appuie sur la reconnaissance du fait que certaines entités sont mieux placées pour gérer des types de risques spécifiques en raison de leurs ressources plus importantes, de leur expertise spécialisée ou de leur capacité à diversifier les risques à travers un portefeuille plus large d’expositions similaires.

Les risques liés à la cybersécurité sont une préoccupation constante pour les organisations, ce qui nécessite plusieurs approches pour le transfert des risques dans ce domaine. Les plus connues sont les suivantes :

Le transfert de risque s’applique à de nombreuses opérations commerciales, mais il est particulièrement important dans les domaines de l’assurance, de la cybersécurité et de la gestion de projet.

Les organisations bénéficient pleinement des transferts de risques si elles identifient et utilisent les stratégies adéquates dans les scénarios appropriés. Les principaux conseils sont les suivants :

Transfert de risque vs. partage de risque vs. rétention de risque

Le transfert de risque, l’une des nombreuses stratégies de gestion des risques, est souvent comparé au partage des risques et à la rétention des risques. Le tableau suivant détaille les différences entre ces trois approches :

Transfert de risque Partage de risque Rétention de risque Définition Transfère la responsabilités à un tiers via des accords formels. Distribue le risque entre plusieurs parties. L’organisation accepte et gère le risque en interne. Structure de coût Coûts fixes pour les primes ou les frais. Dépenses variables selon les résultats. Absorption directe des coûts lorsqu’ils surviennent. Contrôle Le tiers obtient le contrôle décisionnel. Prise de décision collaborative. Contrôle propre complet. Type de Relation Relation client-fournisseur. Partenariat collaboratif. Gestion interne. Approprié pour Les risques assurables bien définis. Risques complexes nécessitant des expertises diversifiées. Risques à haute fréquence d’occurrence et faible impact. Exemples Polices d’assurance, externalisation. Co-entreprises, consortiums, pools d’assurance. Auto-assurance, compagnies d’assurance captives. Impact Financié Coûts prévisibles, volatilité réduite. Coûts, gains et pertes potentielles distribués. Nécessite des réserves de liquidités et affecte la disponibilité des liquidités. Adéquation Stratégique Risques périphériques. Risques profitant d’une approche collaborative. Risques liés au cœur de métier.

Sean Michael Kerner est un consultant en informatique, un passionné de technologie et un bricoleur. Il a déployé Token Ring, configuré NetWare et est connu pour avoir compilé son propre noyau Linux. Il consulte des organisations industrielles et médiatiques sur des questions technologiques.