À l’aide de sa vaste clientèle de PME et d’ETI, Freshworks s’est fait une place sur le marché ITSM et CX. En début d’année, son PDG, Denis Woodside, avait expliqué au MagIT que l’IA comptait de plus en plus dans sa stratégie pour prendre des parts de marché à Salesforce et ServiceNow. Plus de 3000 de ses 73 000 clients ont déjà adopté ses assistants IA, d’après Murali Swaminathan, directeur technique de Freshworks.

« Notre but, c’est que tous les clients puissent utiliser nos fonctions d’IA », vante le CTO.

Jusqu’alors, l’éditeur américain avait décliné sa gamme en trois solutions : Freddy AI Copilot, Freddy AI Agent et Freddy AI Insights.

Alors que Freddy AI Copilot est la plus déployée, lors de sa conférence Refresh Europe 2025 à Londres, l’éditeur a d’abord mis en avant les nouveautés agentiques dans Freshdesk, son outil de gestion de tickets.

Si le cas d’usage est pris en charge, l’agent IA cherche le contenu adéquat dans une base de connaissances en ciblant les trois articles les plus pertinents à l’aide d’un score de confiance. Il génère ensuite une réponse adaptée et personnalisée en fonction des besoins de l’entreprise. Un widget permet d’obtenir un avis positif ou négatif. Si l’avis est positif, le ticket est automatiquement résolu. À l’inverse, un agent en chair et en os peut intervenir.

Accélérer (voire totalement automatiser) la résolution des tickets IT

À travers l’ITSM FreshService, Freddy AI Copilot a le droit à la bêta de Intelligent Related Changes. Ce module de l’assistant est réservé aux équipes IT. Celui-ci identifie les éléments récemment modifiés liés à un incident. Il doit également repérer sa cause profonde en corrélant les tickets de support et ceux en provenance de Jira ou d’autres outils de collaboration. En outre, le copilote du support IT a le droit à un lot de fonctions pour suggérer des réponses aux tickets à partir des bases de connaissances, rédiger des post-mortem, créer des notes de résolution quand la solution à un problème est déjà diagnostiquée, ou encore classer les tickets en fonction de l’intitulé du ticket.

« AI Insights, c’est comme un policier qui suit ce qui se passe et qui essaie de déceler les anomalies pour que les responsables informatiques ou du service clientèle en arrière-plan puissent les examiner et mettre en place des actions correctives. » Murali SwaminathanDirecteur technique, Freshworks

Toujours dans FreshService, mais cette fois-ci avec Freddy AI Insights, il est possible de recevoir des alertes quand le volume de tickets dépasse un certain seuil, quand le temps de résolution moyen d’un incident dévisse, au moment d’une baisse du SLA, ou bien celui de l’instabilité de charges de travail. Là encore, les équipes IT peuvent explorer les causes probables de ces défaillances à travers des données en provenance des tickets. Il s’agit davantage de déterminer quelle catégorie d’un système (hardware, réseau, logiciel, etc.) est concernée par un problème et l’organisation associée, plutôt que de pointer directement vers l’élément qui a provoqué la panne. Un code couleur permet d’identifier les enjeux les plus urgents et les statistiques positives.

« AI Insights, c’est comme un policier qui suit ce qui se passe et qui essaie de déceler les anomalies pour que les responsables informatiques ou du service clientèle en arrière-plan puissent les examiner et mettre en place des actions correctives », résume Murali Swaminathan. « S’ils se rendent compte que la charge augmente soudainement entre deux et quatre heures, ils peuvent affecter plus d’agents (humains) à cette tâche », poursuit-il. « Si un certain problème se répète, l’IA Insights le signale et ils peuvent alors instaurer des changements afin qu’il ne se reproduise plus ».