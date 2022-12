Réseau : comment scanner les ports ouverts en utilisant Nmap

Nmap est un outil qui permet de faire une reconnaissance du réseau et des audits de sécurité. Sorti en 1997, il est l’un des outils de cybersécurité les plus basiques et les plus utilisés aujourd’hui. Depuis ses débuts en tant que scanner de port avancé, il a évolué en un outil multifonctionnel, avec une panoplie de cas d’usage pour découvrir des mots de passe faibles, scanner des adresses IPv6, effectuer la géolocalisation d’adresses IP, détecter des vulnérabilités et plus encore.

Cet outil open source aide les professionnels de la sécurité, les équipes de mise en réseau, les administrateurs système et autres personnels informatiques à analyser les hôtes, les réseaux, les applications, les ordinateurs centraux, les environnements Unix et Windows, les systèmes de contrôle et d’acquisition de données et les systèmes de contrôle industriel.

Paulino Calderon, co-fondateur de Websec et développeur de Nmap à temps partiel, a écrit le livre Nmap Network Exploration and Security Auditing Cookbook, Third Edition, publié par Packt, pour offrir un aperçu de l’utilisation de cet outil aux multiples facettes. Nous vous proposons ici un extrait du chapitre 1, « Les fondamentaux de Nmap », dans lequel l’auteur explique la manière d’utiliser Nmap pour trouver des ports ouverts. Vous pourrez télécharger un PDF du chapitre 1 pour en savoir plus.

Lister les ports ouverts sur une machine cible Ce qui suit décrit comment utiliser Nmap pour déterminer l’état des ports sur une machine cible. C’est un processus utilisé pour identifier les services en cours d’exécution, communément appelé scan de ports. C’est l’une des tâches dans lesquelles Nmap excelle, il est donc important de connaître les options essentielles de Nmap liées au balayage des ports. Pour lancer un scan de port, le strict minimum dont vous avez besoin est une machine cible. La cible peut être en l’occurrence une adresse IP, un nom d’hôte ou une plage de réseaux : $ nmap scanme.nmap.org Les résultats de l’analyse montrent toutes les informations obtenues sur le serveur distant, telles que l’adresse IPv4 (et IPv6 si disponible), le nom DNS inverse et les ports intéressants avec les noms de service. Tous les ports listés sont en état de marche ; on dit qu’ils « ont un état ». Les ports marqués comme ouverts ou filtrés sont particulièrement intéressants, car ils représentent des services exécutés sur l’hôte cible : Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)

Host is up (0.16s latency).

Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned):

2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

Not shown: 995 closed ports PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh 25/tcp filtered smtp 80/tcp open http

9929/tcp open nping-echo 31337/tcp open Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 333.35 seconds

Comment ça marche ? Le scan par défaut de Nmap retourne une liste de ports. De plus, il renvoie le nom du service depuis une base de données distribuée avec Nmap et l’état du port pour chacun des ports listés. Nmap classe les ports dans les états suivants : - Ouvert : open indique qu’un service est à l’écoute de connexions sur ce port. - Fermé : closed indique que ce port a correctement été sondé, mais qu’il a été conclu qu’aucun service ne fonctionnait dessus. - Filtré : filtered indique que la machine cible n’a pas répondu au sondage sur ce port et que son état n’a pas pu être établi. Cela pourrait indiquer que le sondage est rejeté par une sorte de filtrage. - Non filtré : unfiltered indique que ce port a correctement été sondé, mais qu’il n’a pas été possible de déterminer son état. - Ouvert/filtré : open/filtered indique que le port a été filtré ou ouvert, mais que l’état n’a pas pu être établi. - Fermé/filtré : closed/filtered indique que le port a été filtré ou fermé, mais que l’état n’a pas pu être établi. Même pour ce simple scan de port, Nmap manipule beaucoup de choses en arrière-plan et celles-ci peuvent être configurées. Nmap commence par convertir le nom d’hôte en une adresse IPv4 en utilisant la résolution de nom DNS. Si vous souhaitez utiliser un serveur DNS différent, utilisez --dns-servers <serv1[,serv2],...>, ou utilisez -n si vous souhaitez sauter cette étape, comme suit : $ nmap --dns-servers 8.8.8.8,8.8.4.4 scanme.nmap.org Ensuite, nmap exécute le processus de découverte des hôtes pour vérifier si la cible est en ligne. Pour sauter cette étape, utilisez l’option sans ping, -Pn : $ nmap -Pn scanme.nmap.org Nmap reconvertit ensuite l’adresse IPv4 ou IPv6 en un nom d’hôte en utilisant une requête DNS inverse. Utilisez -n pour sauter aussi cette étape si vous n’avez pas besoin de cette information : $ nmap -n scanme.nmap.org La commande précédente lancera soit un scan furtif SYN, soit un scan TCP connect en fonction des privilèges de l’utilisateur qui exécute Nmap. Le scan de port est l’une des fonctions les plus puissantes disponibles, et il est important de comprendre les différentes techniques et options qui affectent le comportement du scan de Nmap.

Privilégié contre non privilégié L’exécution de la commande de scan de port la plus simple, nmap <target>, en tant qu’utilisateur privilégié lance par défaut un scan furtif SYN, alors que les utilisateurs non privilégiés qui ne peuvent pas créer de paquets bruts utilisent la technique de scan TCP connect. La différence entre ces deux techniques est qu’un scan TCP connect utilise l’appel système de haut niveau connect() pour obtenir les informations sur l’état du port, ce qui signifie que chaque connexion TCP est entièrement terminée et donc plus lente. Les scans furtifs SYN utilisent des paquets bruts pour envoyer des paquets TCP spécialement conçus afin de détecter les états des ports avec une technique connue sous le nom de half-open.

Comment analyser des plages de ports spécifiques ? Définir correctement les plages de ports lors de vos scans est une tâche que vous devez souvent effectuer lors de l’exécution de scans Nmap. Vous pouvez également l’utiliser pour filtrer les machines qui exécutent un service sur un port spécifique, par exemple, trouver tous les serveurs SMB ouverts sur le port 445. Réduire la liste des ports permet également d’optimiser les performances, ce qui est très important lorsque l’on analyse plusieurs cibles. Il existe plusieurs façons d’utiliser l’option -p de Nmap : Liste de ports séparés par des virgules : $ nmap -p80,443 localhost

Plage de ports indiquée par un trait d’union : $ nmap -p1-100 localhost

Alias pour tous les ports de 1 à 65535 : $ nmap -p- localhost

Ports spécifiques par protocole : $ nmap -pT:25,U:53 <cible>

Nom du service : $ nmap -p smtp <target>

Nom du service avec des caractères génériques : $ nmap -p smtp* <target>

Uniquement les ports enregistrés dans la base de données des services de Nmap : $ nmap -p [1-65535] <target>