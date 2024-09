Administration : comment créer un sous-réseau en cloud ?

Le sous-réseau est l’un des éléments les plus importants de la mise en réseau, tant dans les réseaux sur site que dans les réseaux en cloud. Les sous-réseaux des réseaux en cloud sont similaires à ceux des réseaux sur site, mais leur configuration varie en fonction des fournisseurs de services en cloud (CSP). Les entreprises doivent disposer d’une stratégie régissant leur conception et leur placement.

Principes de base du sous-réseau

Le sous-réseau est la pratique qui consiste à diviser un espace d’adressage en deux ou plusieurs espaces d’adressage plus petits. Pour comprendre les subtilités du sous-réseau, il est nécessaire de connaître les principes de base des adresses IP et des masques de sous-réseau.

Format de l’adresse IP. Une adresse IP est l’identifiant unique qui permet de distinguer les appareils sur un réseau. Ces identifiants permettent aux appareils de se connecter et de communiquer entre eux. La structure d’une adresse IP diffère selon qu’il s’agit d’une adresse IPv4 ou IPv6.

Une adresse IPv4 est un nombre de 32 bits composé de quatre chiffres. Ces chiffres sont appelés octets, car chaque chiffre a une longueur de huit bits. Chaque chiffre d’une adresse IP peut théoriquement être compris entre 0 et 255, bien que des règles interdisent aux adresses IP d’utiliser certains chiffres.

Chaque adresse IP est divisée en deux parties qui forment ensemble l’adresse IP : l’adresse du réseau et l’adresse de l’hôte. L’adresse réseau transmet l’identité du réseau sur lequel l’hôte réside, et l’adresse hôte identifie de manière unique la machine sur ce réseau.

Une adresse IPv6 est un nombre de 128 bits composé de huit groupes de segments de 16 bits. Chaque segment représente quatre chiffres hexadécimaux.

Format du masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau détermine où se termine l’adresse réseau et où commence l’adresse hôte. Il s’agit d’un nombre de 32 bits qui identifie les parties réseau et hôte d’une adresse IPv4. Chaque masque de sous-réseau se compose de quatre nombres compris entre 0 et 255.

Si le nombre 255 est attribué à une position du masque de sous-réseau, la position correspondante de l’adresse IP fait partie de l’adresse réseau. De même, si la valeur 0 est attribuée à une position de l’adresse de sous-réseau, la position correspondante de l’adresse IP fait partie de l’adresse de l’hôte.

Par exemple, si un appareil a une adresse IP de 192.168.0.1 et un masque de sous-réseau de 255.255.255.0, cela signifie que l’adresse réseau est 192.168.0 et l’adresse hôte est 1. Il est également possible de créer des sous-réseaux qui utilisent des nombres autres que 255 et 0 dans le masque de sous-réseau.

Les adresses IPv6 utilisent la longueur du préfixe pour identifier les parties réseau et hôte d’une adresse, formatée en notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing), au lieu des masques de sous-réseau.