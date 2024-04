Réseau : il est temps d’équiper les télétravailleurs d’un SD-WAN

De nombreux salariés ne se rendent plus au bureau cinq jours par semaine. Une nouvelle normalité est apparue, dans laquelle un grand nombre d’employés travaillent à distance tous les jours ou tous les deux jours.

Cette évolution a donné naissance à de nouveaux moyens de connecter ces salariés distants aux ressources dont ils ont besoin. Les réseaux privés virtuels (VPN), méthode traditionnelle d’accès à l’entreprise, ne sont pas adaptés à ce type d’environnement hybride. En réponse, les entreprises ont élargi leur utilisation des services d’accès au réseau sans confiance (ZTNA) basés sur le cloud.

D’autres ont étendu le SD-WAN aux bureaux à domicile, en élargissant la périphérie de leur réseau interne – plus précisément, les sites géographiques affiliés à l’entreprise et qui, informatiquement parlant, constituent un WAN – aux résidences des employés.

VPN et SD-WAN : quelles différences ?

Avant l’avènement du cloud, les entreprises utilisaient les VPN pour permettre aux salariés à distance d’accéder à leur réseau interne. Les VPN établissent des tunnels réseau entre l’ordinateur distant et un dispositif de tête de réseau VPN – appelé concentrateur VPN – sur un segment du réseau de l’entreprise.

Dans une certaine mesure, le VPN place l’ordinateur distant sur le ou les mêmes segments du réseau. Cela permet aux utilisateurs distants d’accéder à des systèmes qui ne sont normalement pas accessibles depuis Internet, mais aussi d’utiliser des protocoles qui sont normalement circonscrits au seul réseau interne de l’entreprise, derrière les pare-feu.

Les VPN sont une bonne option pour un petit nombre d’utilisateurs distants – principalement les voyageurs et le personnel d’assistance informatique – qui n’ont que rarement et brièvement besoin d’accéder aux ressources de l’entreprise. Mais les VPN sont notoirement fragiles et nécessitent beaucoup de maintenance. Ils reviennent également cher, si l’on considère ce qu’il en coûte pour assister un utilisateur à chaque fois qu’une session est ouverte.

Les VPN de routeur à routeur constituent une autre option conventionnelle. Les entreprises peuvent les utiliser, pour connecter à leur réseau interne des succursales qui n’ont qu’un Internet pour communiquer à distance. Dans ce cas, le boîtier routeur d’une succursale établit une connexion VPN avec un ou plusieurs autres sites, et le trafic WAN de l’entreprise transite par ces tunnels.

Vers la fin des années 2010, le SD-WAN est apparu comme un moyen d’améliorer la façon dont les succursales peuvent utiliser leur connectivité Internet pour s’intégrer au WAN de l’entreprise. Le SD-WAN, version enrichie du routeur capable de faire du VPN, centralise et automatise le processus de configuration des tunnels entre les succursales. Il permet également d’équilibrer la charge de trafic sur plusieurs connexions et d’allouer la bande passante sur la base d’une règle. Enfin, il permet de mélanger librement plusieurs types de connexions, telles que des liens MPLS privés, la fibre publique et les réseaux mobiles, provenant de plusieurs fournisseurs.

Les aspects économiques du SD-WAN conviennent parfaitement à une succursale comptant plusieurs utilisateurs. Mais pendant les premières années d’existence du SD-WAN, il était trop coûteux pour la plupart des entreprises d’étendre le SD-WAN aux utilisateurs individuels. L’accès à distance a continué à reposer sur les VPN. Puis vinrent la pandémie de COVID-19 et le passage au travail à distance qui s’ensuivit.

Ayant acquis une certaine maturité technologique et du fait de la riche concurrence sur le marché, le SD-WAN devient une option intéressante pour connecter les utilisateurs distants aux actifs de l’entreprise. Les appliances SD-WAN et les clients logiciels de petite taille peuvent constituer une alternative viable pour les sites où les utilisateurs ont besoin d’accéder à des systèmes et à des données sensibles ou critiques, ou à des fichiers particulièrement volumineux, tous les jours, tout au long de la journée.

Le SD-WAN a le potentiel de gérer ces utilisateurs distants avec moins de latence et une meilleure fiabilité que les VPN traditionnels. De plus, la solution reste strictement locale, contrairement aux passerelles ZTNA qui passent par le cloud.