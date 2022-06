Lesfurets migre sur Google Cloud, mais assure son indépendance technologique

Le comparateur d’assurances, de produits financiers, de fournisseurs d’énergie et de nouveaux services (lire ci-après) Lesfurets.com a migré son IT sur Google Cloud.

Le site revendique une audience de 2 millions de visiteurs uniques par mois pour 3,5 millions de devis effectués chaque année, tous produits confondus.

« Aujourd’hui, la recherche d’améliorations et la mise en place de fonctionnalités nouvelles, toujours plus adaptées aux besoins des consommateurs, reposent en grande partie sur la puissance des technologies du cloud », justifie le comparateur, « elles offrent une agilité, une sécurité, une scalabilité et une flexibilité importante ».

Dans le cadre de cette migration vers GCP, Lesfurets utilise désormais les services Cloud SQL, Cloud Compute Engine, Security Command Center, Cloud Identity, BigQuery et Google Kubernetes Engine.

Changement de logique cloud Il s’agit bien d’un changement de logique pour l’entreprise. Car si elle était déjà très « cloud », elle utilisait surtout du IaaS et gardait une partie de son IT « on prem ». Désormais, la stratégie dominante – voire exclusive – repose sur « une logique SaaS pour les outils utilisés et PaaS pour toute la partie applicative du site web », confie un porte-parole des Furets au MagIT. Le but est de « dégager du temps aux équipes pour les tâches à valeurs ajoutées » ; dont le développement de nouvelles offres comme la comparaison de box internet, de prêts immobiliers ou de déménageurs.

Ne pas créer de dépendance à GCP « Nous utilisons des services qui ont des équivalents. Et nous ajoutons une couche d’abstraction (package de l’application avec Docker). » Geoffrey BérardDeputy Chief Technical Officer, Lesfurets Lesfurets n’entend cependant pas devenir dépendant à la plateforme de Google. « Effectivement, l’utilisation de PaaS pourrait ajouter de l’adhérence entre nos services et la plateforme qui les héberge », répond Geoffrey Bérard, Deputy Chief Technical Officer du comparateur, au MagIT. « Nous avons évité cette problématique de deux manières différentes », ajoute-t-il. « Dans la mesure du possible, nous utilisons des services qui ont des équivalents (Cloud SQL). Et nous ajoutons une couche d’abstraction pour réduire l’adhérence (package de l’application avec Docker) ». « Nous remplaçons donc la dépendance à la plateforme GCP avec l’utilisation de technologies standardisées », résume le CTO.