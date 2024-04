Google a lui aussi mis au point un processeur ARM : l’Axion

Google a désormais son propre processeur ARM pour motoriser des services plus économiques sur son cloud GCP : Axion. Sans vraiment donner de détails à propos de cette puce, Google prétend qu’elle serait plus rapide que tous les autres processeurs x86 ou ARM disponibles sur le marché.

« L’Axion est 50 % plus performant et 60 % moins gourmand en énergie que les actuels x86 d’Intel et d’AMD. Il est aussi 30 % plus performant que le plus performant des processeurs ARM », a résumé Mark Lohmeyer, le patron des infrastructures de calcul et d’IA chez GCP, lors d’une séance de questions-réponses avec la presse.

La manière dont Google présente son Axion suggère qu’il l’utilisera pour commercialiser des machines virtuelles ARM économiques dans ses offres IaaS, comme le font déjà les clouds concurrents Azure, OCI et AWS. Jusqu’ici, Google a plutôt utilisé des processeurs ARM pour exécuter des services fonctionnels, PaaS ou SaaS sur GCP. Citons la plateforme Youtube Ads, le moteur Google Earth, les services de stockage en ligne, les services de bases de données BigTable ou BigQuery, etc. Depuis ce mois-ci, il propose des VM Tau T2A reposant sur des processeurs ARM.

L’utilisation de processeurs ARM moins énergivores en cloud est un argument financier que les entreprises clientes peuvent intégrer à leur bilan RSE pour montrer combien elles adoptent une attitude écoresponsable. Chaque hyperscaler propose des outils pour évaluer le bilan carbone de leurs services. Les processeurs ARM ne sont pas adaptés à l’exécution d’applications historiques déjà écrites en code x86. Ils représentent en revanche une opportunité comptable pour les applications modernes que les entreprises compilent elles-mêmes avec des kits de développement dits web-natifs.

Un nouvel ARM de classe Neoverse V2

On ignore à quel autre processeur ARM Mark Lohmeyer fait référence dans sa comparaison. AWS était jusque-là le seul à avoir mis au point ses propres processeurs ARM, les Graviton. Le dernier modèle Graviton4, tout juste dévoilé en fin d’année dernière, doit à terme servir à exécuter les machines virtuelles de sa prochaine offre IaaS R8g. Tous les autres fournisseurs de cloud utilisent les processeurs ARM du fabricant Ampere.

De fait, il est permis de supposer que Google compare l’Axion à l’AmpereOne d’Ampere. Ce processeur avait été déployé en septembre dernier sur GCP. Oracle l’utilise également sur les serveurs de son cloud OCI. Le processeur AmpereOne a succédé en 2023 à l’Ampere Altra, lequel était déjà exploité depuis 2021 par Azure, GCP et OCI.

Cela dit, les comparaisons de Google sont à prendre, à ce stade, avec des pincettes. Un AmpereOne a beaucoup plus de cœurs que les processeurs Intel Xeon et AMD Epyc – jusqu’à 192 cœurs, soit entre 3,5 et 2 fois plus que ses concurrents – mais consomme autant qu’eux, soit 200 à 350 W. Par ailleurs, si un AmpereOne exécute plus de flux en parallèle, aucun benchmark ne démontre qu’il les exécute individuellement plus rapidement.

Le message de Google, peu clair, suggère donc que l’Axion aurait entre 84 et 144 cœurs, soit 50 % de plus que les meilleurs Xeon et Epyc, respectivement. Et chacun de ces cœurs calculerait 30 % plus rapidement que ceux de l’AmpereOne.

Google dit ainsi avoir implémenté dans l’Axion des cœurs Neoverse V2 – comme dans le processeur ARM Grace que Nvidia devrait finir par fournir plus tard cette année. Cette architecture est l’une des deux déclinaisons de la toute dernière génération Armv9 64 bits qu’ARM a conçue pour les datacenters. Neoverse V2 favorise la puissance de calcul par cœur, tandis que Neoverse N2 – utilisé dans l’AmpereOne – mise sur des cœurs qui chauffent moins, pour en mettre un maximum dans la même puce. L’Altra, pour sa part, utilisait des cœurs Neoverse N1.

Le plus étrange concerne la consommation d’énergie : la réduction de 60 % annoncée par Google suggère une enveloppe comprise entre 80 et 140 W pour l’Axion, ce qui paraîtrait pour le moins extraordinaire. Il est cependant possible que les taux indiqués par Google dissimulent des mesures plus alambiquées, comme le font régulièrement les fabricants de puces pour serveurs.

Par exemple, si l’on divise 350 W par 192 cœurs plutôt que par 64 (Xeon 8592+) ou par 96 (Epyc 9654), on calcule que les cœurs consomment individuellement moins de watts sur l’Axion que chez ses concurrents. Autre exemple, avec un nombre de cœurs plus important, plus de VMs s’exécuteraient dans un seul serveur Axion, il y aurait donc moins d’interconnexion réseau à alimenter et ce serait plutôt la consommation d’énergie à l’échelle d’un cluster qui diminuerait.

Mais ce sont des calculs bancals, car les cœurs x86 exécutent deux flux d’instruction à la fois, là où des cœurs ARM n’en exécutent qu’un seul.