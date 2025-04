Elodie Le Saout, du courage au service de la cybersécurité

Elodie est d’une famille d’agriculteurs du Pays Léon, de la fameuse « ceinture dorée » entre la baie de Morlaix et la côte des Légendes, qui a fait la réputation de la Bretagne maraîchère. « Nous sommes une famille d’agriculteurs maraîchers, nous avions 40 ha en location, et 5 ha de terre en propre. Ma famille avait basé sa vie sur la culture des choux-fleurs et de l’artichaut », se souvient-elle avec émotion.

Qui dit location, dit loyer à payer à un propriétaire foncier, quels que soient le temps et le rendement, même quand les années sont dures. Et le remembrement des terres ne facilite pas les choses. « Cultiver en maraîcher, c’est se lever à 2h du matin pour vérifier que les cultures n’ont pas gelé les nuits d’hiver, n’ont pas été inondées ou n’ont pas souffert des tempêtes, vérifier aussi que le troupeau de quelques têtes de bétail que nous possédions du temps de mon grand-père n’a pas souffert du froid, de la pluie », raconte Elodie Le Saout. C’est être dur à la peine, et capable de prendre son destin à bras de corps.

Comme l’a fait cette génération de l’immédiat après-guerre en Bretagne qui a créé des SICA (Société d’intérêt collectif agricole) pour mutualiser ses moyens, et être maître de son destin agricole et de ses choix.

L’histoire (et donc le parcours) d’Elodie se confond avec celle de la Bretagne agricole qui se bat et se fédère en coopératives agricoles pour exister, et subvenir aux besoins alimentaires de toute une région… et d’un pays. C’est la fierté d’une famille capable de se retrousser les manches, élément central dans le parcours d’Elodie le Saout, construit à la force du poignet, avec une dignité, une volonté et un courage qui lui appartiennent.

Le grand-père et le père d’Elodie, après avoir essayé de diversifier l’exploitation familiale pour ne pas trop dépendre des aléas de la météo et des marchés légumiers, feront partie de cette aventure, ce dernier devenant même président de l’un des dépôts de légumes de la coopérative agricole dans la commune voisine de Taulé.

Dans le Pays Léonard, la mise en commun et la vente au cadran des productions qui se vendaient auparavant de gré à gré pour exporter des légumes dans les cales des bateaux et surtout contrôler leur prix de vente, a donné lieu à la création d’une SICA à Saint-Pol-de-Léon, qui participera au financement et à la création de la Brittany Ferries – au moment même où le Royaume-Uni adhérait à la Communauté économique européenne –, dont le siège est à Roscoff, dans le Finistère Nord.

… comme l’a fait Elodie Le Saout

Elodie a 28 ans, et toute une vie, une force, dans son regard qui tient le vôtre et ne le lâche plus. Car Elodie, qui ne le cache pas, mais n’en fait pas non plus un étendard, est en fauteuil électrique depuis ses plus jeunes années, à la suite d’une maladie évolutive de la moelle épinière.

Depuis qu’elle est enfant, elle se bat pour exister, vivre normalement. Élève accrocheuse, elle réussit de brillantes études, et devient une experte recherchée dans son domaine : la cybersécurité. Ce combat quotidien contre le manque d’infrastructures adaptées, les préjugés, le regard, le jugement souvent cruel des autres, la brutalité imbécile de certaines décisions administratives, humaines, professionnelles, Elodie le mène, le vit depuis qu’elle est gamine.

Ça forge forcément un caractère… et un parcours. « Mes origines finistériennes et la trajectoire de ma famille y sont certainement pour quelque chose », avoue-t-elle en riant. Et, dans ce salon baigné de soleil d’une maison près de Saint-Pol-de-Léon, les mots « courage », « ténacité » et « volonté » prennent le visage d’Elodie Le Saout. On comprend alors que cette jeune femme au regard intense, qui se plante dans le vôtre, ne renonce pas facilement, et surtout pas à une vie normale. Sa vie.

« J’ai été habituée très tôt à travailler avec un ordinateur », explique-t-elle posément. « Je faisais des coloriages sur Internet, j’écrivais… j’aime écrire », confie telle avec un grand sourire. « J’ai donc commencé, en parallèle de ma scolarité et de mes études, à apprendre le code informatique et à travailler avec des logiciels de mise en page, de dessin ».