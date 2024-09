Quand la géopolitique s’immisce dans le monde des rançongiciels

Dans le premier numéro de la revue Études françaises de renseignement et de cyber, publié en 2023, Nicolas Hernandez, président fondateur d’Aleph Networks, et Cloé Collomb, maîtresse de conférence à l’université Paris-Saclay et chercheuse à l’Idest, proposaient de « parler de cyberguérilla pour désigner ces attaques par ransomware ».

Tous deux se concentraient sur celles attribuées aux enseignes LockBit 3.0 et Cl0p, « depuis le début de l’invasion russe en février 2022 ». Celles-ci étaient choisies parce qu’étant « les deux groupes les plus actifs en 2023 ».

L’effort d’analyse souffre, hélas, d’importants biais liés à l’échantillon considéré. Ainsi, le choix de deux groupes revient à les considérer comme monolithiques alors que l’écosystème cybercriminel est marqué par une forte fluidité où les « enseignes » sont utilisées comme autant d’écrans de fumée par les affidés et autres pentesters. Mais c’est vraisemblablement moins vrai pour Cl0p que pour LockBit 3.0.

L’échantillon choisi néglige en outre le fait que le nombre de victimes attaquées par Cl0p en 2023 est surtout élevé du fait de quelques campagnes extrêmement industrialisées : rien à voir avec les attaques habituellement conduites par les affidés d’un RaaS.

Qui plus est, l’étude s’appuie sur des données tierces brutes de revendications de victimes. Las, l’histoire a montré à plusieurs reprises qu’il arrivait à des acteurs associés à l’enseigne LockBit 3.0 de mentir sur leurs victimes et/ou sur la date à laquelle la cyberattaque a effectivement été menée : compter sans examen approfondi les revendications publiées sur le site vitrine de LockBit 3.0 ne suffit pas à estimer son niveau d’activité.

Enfin, cette étude ne tient pas compte des victimes qui… ne sont jamais revendiquées parce qu’elles ont cédé au chantage (ou même sans cela, n’ont pas été mises à l’index). Ou parce que les assaillants ont décidé de fournir directement les outils de déchiffrement après avoir réalisé avoir frappé (par erreur), une organisation dans un pays de la sphère d’influence de Moscou.

Et passons encore sur le fait que les affidés travaillant avec des enseignes connues pour être animées, voire dirigées, par des acteurs réputés russophones, voire même russes, ne sont pas nécessairement eux-mêmes russes.

Des cas documentés Si l’échantillon retenu peut donc être considéré comme inapproprié pour produire des analyses concluantes, le sujet de réflexion ne manque pour autant pas de pertinence, loin de là. De fait, Recorded Future et les Sentinel Labs ont précédemment identifié des activités qu’ils suspectaient d’être liées à des groupes soutenus par la Chine et la Corée du Nord. À l’automne 2023, suite à la violente attaque lancée par le Hamas contre Israël, Secureworks avait partagé, comme d’autres, sa liste d’acteurs régionaux avancés, dont certains sont connus pour mener des opérations de cyberespionnage, voire même déployer des rançongiciels, à l’instar de Pay2Key ou Moses Staff. Sans activité publique connue depuis longtemps, Pay2Key s’était notamment fait remarquer fin 2020 par une revendication de cyberattaque contre la filiale d’Intel Habana Labs. Les chercheurs de Check Point avaient levé le voile sur l’enseigne un mois plus tôt. Dans leur analyse du rançongiciel, ils avaient estimé que « l’attaquant n’est pas anglophone » et s’interrogeaient sur le fait qu’il se concentre sur Israël alors que ses compétences pourraient s’appliquer bien au-delà. Les équipes de Profero avaient plus tard établi un lien entre Pay2Key avec une plateforme d’échange de cryptomonnaies iranienne. Actif au moins depuis le mois de décembre 2023, le groupe Handala – qui a récemment revendiqué une cyberattaque contre Zerto – apparaît viser spécifiquement des organisations en Israël. Mais il ne fait pas mystère de sa motivation politique. Ses activités ont d’ailleurs justifié une alerte urgente du National Cyber Directorate israélien le même mois.