Follina : une grave vulnérabilité exploitée activement

Une vulnérabilité inédite, dite de type « zero-day », affectant Microsoft Office fait l’objet d’une exploitation active. Aucun correctif n’est à ce stade disponible, mais l’éditeur a publié des solutions pour prévenir les attaques. En France, l’Anssi a publié une alerte.

La vulnérabilité, référencée CVE-2022-30190, a été découverte ce vendredi 27 mai par Nao_sec, un groupe indépendant de chercheurs en sécurité. Nao_sec a indiqué sur Twitter avoir repéré un document malveillant dans VirusTotal, téléversé par un utilisateur du Belarus. Ce document faisait référence à l’outil de diagnostic de support de Microsoft (Microsoft Support Diagnostic Tool, MSDT).

Le document en question « utilise le lien externe de Word pour charger le HTML et utilise ensuite le schéma “ms-msdt” pour exécuter du code PowerShell », a indiqué Nao_sec dans un tweet.

Au cours du week-end, d’autres chercheurs en sécurité ont examiné le document et confirmé l’existence d’une vulnérabilité inédite manifestement déjà exploitée activement auparavant. Le chercheur en sécurité indépendant Kevin Beaumont a publié dimanche un billet de blog sur la vulnérabilité, qu’il a surnommée « Follina », et a relevé d’autres échantillons l’exploitant téléversés sur VirusTotal en avril.

Interesting maldoc was submitted from Belarus. It uses Word's external link to load the HTML and then uses the "ms-msdt" scheme to execute PowerShell code.https://t.co/hTdAfHOUx3 pic.twitter.com/rVSb02ZTwt