Kubernetes : la startup Komodor accélère la résolution des pannes

Grâce à Kubernetes, les développeurs se passent des informaticiens pour mettre leurs applications en production, mais ils sont démunis pour assurer seuls la maintenance derrière. Tel est l’un des enseignements du dernier événement KubeCON qui s’est tenu au mois de mai à Barcelone : les « DevOps » ne sont pas complètement autonomes. Et c’est pour les aider à le devenir que la startup israélienne Komodor a développé une console qui offre les mêmes fonctions que celles des administrateurs système, mais sous une apparence plus familière pour les développeurs.

« Kubernetes est facile à apprendre, mais excessivement compliqué à maîtriser. Et pour cause : son dépannage implique de passer par 10, 15, 20 écrans si difficiles à comprendre pour quelqu’un qui n’est pas ingénieur système, que les développeurs retombent vite dans l’ouverture de tickets de support à la DSI. Nous avons rassemblé tous ces outils dans une interface simple pour que vous puissiez enfin résoudre les problèmes vous-mêmes et que vous ne perdiez plus votre agilité », explique Itiel Shwartz (à gauche sur la photo ci-dessus), l’un des deux fondateurs de la startup, lors d’un événement IT Press Tour qui s’était tenu en amont de KubeCON.

Les problèmes qu’évoque Itiel Shwartz sont en l’occurrence ceux liés à l’infrastructure sous-jacente : la bande passante et la connectivité du réseau, l’accès au stockage, le temps de calcul réellement disponible sur les processeurs. Si un informaticien a tendance à investir dans des ressources additionnelles pour gonfler ses performances, un développeur peut simplement choisir de changer la manière dont son application s’exécute.