NeoNephos : La Linux Foundation lance le Gaia-X de Kubernetes

À l’occasion de la conférence KubeCon 2025 à Londres, La Linux Foundation Europe a lancé NeoNephos, une sous-fondation dont l’objectif vise à soutenir le projet de l’UE « de créer un continuum souverain de l’informatique en cloud à la périphérie, une plateforme numérique couvrant de multiples fournisseurs, infrastructures et logiciels ».

Il s’agit de développer et de promouvoir des technologies cloud interopérables répondant « aux besoins des entreprises et des administrations européennes », d’assurer un contrôle souverain sur les données et les infrastructures, ainsi que de favoriser la collaboration entre des contributeurs. Ceux-là seraient principalement des entreprises et des instances gouvernementales. En clair, ce qui semblait être l’idée à l’origine du projet Gaia-X, devenu l’organisation qui supervise la création d’espaces de données sectoriels européens.

NeoNephos serait « l’un des premiers apports concrets » du Projet important d’intérêt européen commun sur l’infrastructure et les services d’informatique cloud de nouvelle génération (IPCEI-CIS) lancés par la Commission européenne en 2023.

Pour rappel, l’IPCEI-CIS soutient 19 projets dirigés par 19 entreprises dans 12 pays européens.

Plus concrètement, NeoNephos est une émanation du projet ApeiroRA (RA pour Reference Architecture) lancé par SAP, celui-là même qui a reçu les fonds de l’IPCEI-CIS en Allemagne.

« SAP a pour objectif de développer un plan de référence pour une infrastructure ouverte, flexible, puissante et sécurisée de la prochaine génération du cloud », expliquait l’éditeur.

NeoNephos étend les prérogatives d’ApeiroRA en rassemblant un plus large écosystème, rassemblant pour le moment SAP, l’hébergeur souverain StackIT, T-Systems, 23 Technologies, Clyso, Cyberus Technology, TNO et l’écosystème ECOFED.

ECOFED est un projet de cloud souverain soutenu par plusieurs entreprises hollandaises. Siemens et Bosch seraient également intéressés par NeoNephos.

Un projet mené par SAP Comme ApeiroRA, NeoNephos est soutenu par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Action climatique. « Nous investissons stratégiquement non pas pour choisir des gagnants, mais pour démocratiser les éléments constitutifs de notre avenir numérique », déclare Ernst Stoeckl-Pukall, chef de division, industrie 4.0, numérisation, au ministère fédéral de l’Économie allemande. « Notre vision est celle d’un continuum de services cloud [proposés par des] différents fournisseurs », poursuit-il. « Cela signifie un écosystème diversifié où l’innovation s’épanouit et où aucune entité unique n’exerce d’influence indue ». Et d’ajouter que les ONG supportant les technologies open source cloud native comme la CNCF et la Linux Foundation sont « absolument cruciales ». « L’Allemagne et l’UE s’engagent à soutenir cette approche collaborative ouverte », affirme Ernst Stoeckl-Pukall, dans une vidéo diffusée lors d’une conférence de la KubeCon 2025, le 2 avril. « Nous avons au moins deux écosystèmes, qui doivent en quelque sorte jouer ensemble, mais qui peuvent avoir des objectifs commerciaux différents », explique pour sa part Vasu Chandrasekhara, VP Cloud Native Strategy, chief Architect chez SAP. « Les fournisseurs d’infrastructures veulent se différencier et plutôt verrouiller les clients, tandis que les éditeurs de logiciels veulent plutôt être en mesure de se déplacer librement avec leur logiciel dans de nombreuses infrastructures ».