MongoDB 6.0 : plus d’analytique dans la base de données NoSQL

MongoDB s’apprête à mettre à jour sa base de données éponyme, ainsi que son service cloud Atlas, avec de nouvelles fonctionnalités que l’éditeur a présentées mardi lors de sa conférence MongoDB World 2022 à New York.

La nouvelle version de la base de données MongoDB 6.0 devrait être disponible en juillet, selon l’éditeur, un tout petit peu plus tard que prévu.

MongoDB est une base de données orientée documents (NoSQL, donc) qui depuis quelques années sort de son carcan. Avec la mise à jour MongoDB 5.0 introduite en 2021, l’éditeur a ajouté la prise en charge des données de séries chronologiques, support qu’il a optimisé depuis, notamment dans la mouture 5.3, introduite en avril.

Avec la prochaine mise à jour dite majeure, les données de séries chronologiques bénéficient d’une amélioration des performances pour une lecture plus rapide des données, par le truchement d’évolutions incrémentales, ici et là.

L’arrivée de Columnstore pour l’accélération de l’analytique

Dans MongoDB 6.0, l’éditeur fournira surtout un index columnstore pour les applications d’analyse de données. Cette fonctionnalité sera disponible en préversion dans la version 6.0 initiale et devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

La convergence des capacités transactionnelles et analytiques est une tendance croissante chez les fournisseurs de bases de données. Forrester qualifie cette technologie de plateforme de données translytiques, tandis qu’IDC parle de traitement transactionnel analytique. Parmi les éditeurs SGBD qui fusionnent les capacités transactionnelles et analytiques, l’on trouve Oracle avec sa base de données MySQL Heatwave, et Google avec AlloyDB (basé sur PostgreSQL).

MongoDB avait déjà des fonctionnalités SQL, mais le stockage de données en colonnes résout un certain nombre de problèmes de compression, donc de montée à l’échelle quand les collections se remplissent et, évidemment, de performances. L’indexation columnstore optimise les requêtes complexes permettant d’agréger différents ensembles de données utilisées pour une requête analytique, confirme Sahir Azam, chef de produit chez MongoDB.

« Cette fonctionnalité permet vraiment d’utiliser des données opérationnelles en direct dans une application en temps réel, ce qui élargit les types d’applications qui peuvent être créées sur notre plateforme », avance-t-il.