Avec sa version 8.0, MongoDB sort le grand jeu

Lors de son événement londonien du 2 octobre, MongoDB a annoncé la disponibilité générale de MongoDB 8.0. Cette version de la base de données est disponible sur site, de manière « self-managed » et sur Atlas (la plateforme managée de l’éditeur).

À la lecture de l’annonce de l’éditeur, MongoDB 8.0 bénéficierait d’une hausse du débit de lecture de 36 % par rapport à la précédente mouture. Les écritures « bulk » seraient 56 % plus rapides. Les écritures concurrentes seraient 20 % plus véloces pendant la réplication de données. Enfin, l’éditeur offrirait une hausse de 200 % de la vitesse de traitement d’agrégations complexes de données time series. « En apportant ces améliorations, nous constatons que les benchmarks pour les applications web typiques sont globalement 32 % plus performants », écrit Jim Scharf, CTO de MongoDB.

Voilà. L’éditeur entend prouver qu’il ne se concentre pas seulement sur Atlas, qui – ces deux dernières années – semble avoir bénéficié d’une attention plus importante de sa part. Pour l’heure, c’est là qu’il prend en charge la recherche vectorielle (Atlas Vector Search).

S’il assure qu’il n’abandonne pas ses clients sur site, force est de constater que la très grande majorité d’entre eux adoptent Atlas. Plus de 49 200 des 50 700 clients recensés par MongoDB au 31 juillet 2024 sont abonnés à sa DbaaS. Néanmoins, 24 % des revenus de souscription au deuxième trimestre fiscal (463,8 millions de dollars au total) sont générés par les clients de MongoDB Enterprise Advanced, une version self-managed, sur site ou en cloud privé. Alors que ce pourcentage est en baisse (28 % en moyenne entre 2022 et 2023), il faut donc bichonner ces clients qui rapportent environ 110 millions de dollars par trimestre à l’entreprise.

Néanmoins, le directeur technique signale – sans l’écrire noir sur blanc – que les données de MongoDB 8.0 sont issues de parangonnages et que ces résultats ne reflètent pas la réalité. Surtout, la communication et la release note de l’éditeur ne permettent pas de comprendre totalement comment MongoDB peut avancer de tels pourcentages.

Pour cela, il fallait participer à l’événement MongoDB Local à New York, il y a quatre mois, ou hier, à Londres. De fait, la plupart des améliorations résultent, selon Tyler Brock, vice-président engineering chez MongoDB, de changements effectués « sous le capot ».

Les chemins d’exécution de commandes représentent « la section de code la plus exécutée au sein de la base de données », expliquait de son côté Cris Stauffer, directeur de la gestion produit chez MongoDB, lors de l’événement new-yorkais en mai. « Ils sont responsables de l’orchestration et de l’exécution des lectures et des écritures. Optimiser cela permet d’améliorer l’exécution de n’importe quelle commande dans le système ».

En ce qui concerne les écritures concurrentes, l’éditeur a dû aménager son protocole de réplication. « Par défaut, nous ne garantissons les écritures qu’une fois qu’elles ont été répliquées en toute sécurité à la majorité de votre cluster », relate Tyler Brock. « Dans MongoDB 8.0, nous sommes désormais en mesure de gérer certaines de ces opérations de réplication et de les exécuter en parallèle », ajoute-t-il. « Cette amélioration rend les opérations secondaires beaucoup plus efficaces et réduit la latence de la réplication. En conséquence, nous sommes maintenant en mesure de confirmer les écritures de la majorité beaucoup plus rapidement, ce qui améliore considérablement les performances totales du système ».

Concernant les écritures, les améliorations sont davantage liées à des charges de travail spécifiques. La plus visible d’entre elles concerne les séries chronologiques. Pour rappel, MongoDB prend en charge les données time series depuis la version 5.0 . « Dans les versions 6.0 et 7.0, nous nous sommes appuyés sur un format de stockage en colonne afin de les agréger et de les présenter », rappelle Cris Stauffer. La version 8.0 introduit ce que MongoDB appelle un traitement en bloc. « C’est une technique qui nous permet de travailler sur des lots de documents au lieu de les traiter individuellement. Ces traitements bulks permettent d’amortir le coût d’opérations coûteuses, comme le calcul d’une moyenne mobile ou l’actualisation d’informations au fil du temps ($group) », explique Tyler Brock.

Une mise à l’échelle horizontale plus accessible et rapide

Encore faut-il que ces avantages soient accessibles à l’échelle. Et c’est étrangement la partie la plus limpide de la release note de MongoDB 8.0. Le SGBD NoSQL peut s’étendre verticalement et horizontalement sur des serveurs. Cette deuxième capacité est rendue possible par le sharding, c’est-à-dire une méthode de distribution des données à travers plusieurs machines. Elle implique de subdiviser des collections en « tessons » (shards) qui peuvent être distribués sur un ou plusieurs clusters. Or, elle est réputée pour sa complexité et son coût.

MongoDB 8.0 doit simplifier cette approche, en permettant de configurer un serveur qui stocke à la fois les données d’une application en sus des métadonnées nécessaires au fonctionnement du cluster shardé. « Cela permet de réduire le coût d’exécution des clusters “single shard” jusqu’à 50 % tout en simplifiant les opérations », vante Tyler Brock. « Cela rend le sharding plus accessible pour les environnements de test et de développement. Les clusters shardés sont aussi simples à manipuler que des sets de réplique ».

Selon Colby Ing, responsable produit chez MongoDB, il fallait auparavant un serveur dédié supplémentaire, ce qui représentait un surcoût d’environ 5 000 dollars par an à l’entrée. Pour autant, l’éditeur précise que la configuration embarquée est adaptée aux « petits » déploiements horizontaux.

Par ailleurs, il est possible de « désharder » une collection « shardée » pour déplacer les données sur un shard spécifique.

Il s’agit plus particulièrement d’éviter un scénario nommé « hot shard » où une machine est sur-sollicitée. Celui-ci intervient lorsque deux collections populaires ou plus résident dans un même shard. « Avant la version 8.0, déplacer des données était complexe et lent. Vous ne pouviez pas spécifier de déplacer une seule collection. Vous deviez déplacer toutes les collections ensemble sur une seule base de données », relate Colby Ing.

Aussi, depuis la version 7.2, l’éditeur a fait en sorte que le resharding soit bien plus rapide qu’auparavant. Pour ce faire, il n’est plus nécessaire d’avoir une clé de sharding différente. Ainsi quand la division en deux tessons d’une collection de données de 1 To avec 10 index et 1 milliard de documents prenait 220 heures (environ 9 jours…), l’opération ne réclame plus que 12 heures. Comme l’ensemble des gains de performance annoncés par l’entreprise, il reste à vérifier.

La grande nouveauté de MongoDB 7.0 mise en avant par l’éditeur tenait dans la mise à disposition d’un moyen d’interroger des données chiffrées sans les sortir de cet état. Ici, l’entreprise améliore légèrement cette solution. Il est possible d’exécuter des requêtes « range » sur des plages de dates ou des nombres. « Maintenant, une banque peut chercher toutes les transactions qui dépassent 1 000 livres. Ou une équipe de recherche dans un CHU peut chercher des patients atteints d’une certaine maladie dont l’âge est situé entre 30 et 45 ans », illustre le vice-président engineering. « Tout ce temps, les données personnelles et confidentielles demeurent totalement chiffrées ». Il faut pour cela déployer un schéma de chiffrement.

Enfin, en matière de sécurité encore, MongoDB adopte l’Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), une solution pour journaliser les pistes d’audit, portée (entre autres) par AWS et Splunk.